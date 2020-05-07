Рада приняла закон о массовом тестировании всех больных с признаками коронавируса

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3380 за основу проголосовали 338 народных депутатов, его принятие в целом как закона поддержали 336 нардепов.

Согласно документу, на период действия установленного Кабинетом министров карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены вводится выплата пособия по временной нетрудоспособности медицинским работникам, находящимся на самоизоляции учитывая контакт с больным COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, до 100% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

Кроме того, предоставлена возможность привлекать на волонтерских началах к выполнению мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавируса, врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории.

Также законом вводится обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни, и контактных с больными коронавирусной болезнью (COVID-19) лиц, а также медицинских работников, работающих в учреждениях по оказанию медицинской помощи таким больным.

Тестирование также вводится для сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий.

Читайте также: Количество выявленных случаев коронавируса в Украине достигло 13,7 тысячи

Также законом поручено определить порядок определения предназначенных для госпитализации больных коронавирусной болезни (COVID-19) учреждений здравоохранения, которые относятся к первой, второй и третьей волн заболеваемости и временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей), а также очередности их заполнения.

Минздрав также должен предоставить инструкции по обучению медицинского и другого персонала, привлеченного к борьбе с COVID-19 в части мер, направленных на предупреждение инфицирования.

Кроме того, Министерству здравоохранения поручено обязательно обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования, обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, количестве и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала, проведении закупок, получении и распределении лекарственных средств и др.