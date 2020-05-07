Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо в регионах

Розничные сети АЗС Sun Oil, Marshal и Motto понизили цены на бензин и дизельное топливо на АЗС в пределах от 30 копеек до 1 грн за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так сеть АЗС Sun Oil в ряде областей снизила цены дизтоплива на 1 грн, в Одесской области – на 1,2 грн, а в Хмельницкой — на 1,5 грн/л. Цена дизтоплива в этой сети в зависимости от региона колеблется в пределах 16,99 грн-18,50 грн/л. Средняя же цена по сети составляет 17,91 грн/л.

Цены на бензины Sun Oil снизила в пределах 50 коп.-1 грн за литр. Средняя по стране цена А-92 в этой сети опустилась до 18,14 грн, А-95 – до 19,14 грн за литр.

Кроме того, 7 мая снизила цены и сеть Marshal. Бензины подешевели на 40 копеек – до 17,50 и 18,50 грн/л на А-92 и А-95 соответственно. Цена на дизтопливо снижена на 30 копеек – до 17,50 грн/л.

Сеть Моttо опустила цены на дизтопливо, в частности в Донецкой области на 1 грн – до 18,98 грн/л, в столичном регионе цены остались на прежнем уровне – 17,38 грн/л.

Читайте также: Оптовые цены на дизтопливо начали расти после двухмесячного падения

Как сообщалось, за месяц с 1 по 30 апреля средняя цена топлива на АЗС снизилась на 2,65 грн за литр – до средней по стране цены бензина А-92 в 21,16 грн/л, А-95 – 22,17 грн/л, дизтоплива – 21,62 грн/л. Автогаз за месяц подешевел на 2,07 грн за литр – до средних по Украине 8,49 грн/л.