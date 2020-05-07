Экспорт чугуна вырос с начала года на 12% на фоне падения цен, – Таможенная служба

Украина в январе-апреле текущего года увеличила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 960,16 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время в денежном выражении экспорт чугуна за указанный период сократился на 1,7% – до $286,09 млн.

По данным Таможни, экспорт осуществлялся в основном в США (58% поставок в денежном выражении), Китай (20,62%) и Турцию (7,2%).

При этом в январе-апреле-2020 Украина импортировала 254 тонны аналогичной продукции на сумму $180 тыс. (в январе-апреле 2019 года – 221 тонну аналогичной продукции на $356 тыс.). Ввоз осуществлялся из Германии (52,78% поставок в денежном выражении) и РФ (42,78%).

Как сообщалось, Украина в 2019 году сократила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 14,2% по сравнению с 2018 годом – до 2,59 млн тонн. В денежном выражении экспорт чугуна за год снизился на 23,8% – до $801,96 млн.

Экспорт осуществлялся в основном в США (58,73% поставок в денежном выражении), Италию (12,43%) и Турцию (10,27%).