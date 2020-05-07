Объем незаконных рубок в 2019 году вырос почти в 7 раз, – Гослесагентство

Объем незаконных рубок по итогам 2019 года возрос в 6,7 раз по сравнению с 2018 годом – до 118 тыс. кубометров, сумма причиненного ущерба составила 814,2 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованному годовому отчету Государственного агентства лесных ресурсов Украины, из общего объема незаконной вырубки деревьев в разрезе областных управлений лесного и охотничьего хозяйства в прошлом году на Херсонское пришлось 51% (60,25 тыс. кубометров), на Харьковское – 35% (41,06 тыс. кубометров).

По данным Гослесагентства, в 2019 году предприятия отрасли от всех видов рубок заготовили 15,6 млн кубометров древесины, что на 5,7% меньше по сравнению с 2018 годом. Это связано с низким спросом на внутреннем рынке.

Общий объем реализации древесины в круглом виде на внутренний рынок в 2019 году составил 13 млн кубометров на общую сумму 11,7 млрд грн, что по сравнению с 2018 годом на 1,5 млрд грн меньше.

Деревоперерабатывающим подразделениям в прошлом году было направлено для переработки 2,2 млн кубометров древесины - на 1,1% меньше, чем в 2018 году.

Как указали в Гослесагентстве, в 2018 году площадь сплошных срубов составляла 40,1 тыс. га. В 2019 году воссозданы леса на площади 42 тыс. га (новые леса - 2,2 тыс. га).

"Несмотря на то, что объем работ по воссозданию лесов преобладает над площадью сплошных срубов и имеем устойчивую тенденцию к увеличению площади лесов в целом по стране, по сравнению с 2018 годом площадь воссоздания меньше на 1,8 тыс. га. Это связано с отсутствием господдержки для проведение работ по лесоразведению и сложной процедурой получения земель на указанные цели. Необходимо отметить, что, начиная с 2017 года, отмечается устойчивая тенденция к уменьшению объемов сплошных рубок леса, что имеет непосредственное отношение к уменьшению объемов лесовосстановления", - пояснили в агентстве.

Кроме того, в нем сообщили, в 2019 году в Украине на нарушителей правил охоты было составлено 2860 протоколов, наложены штрафы на сумму 624 тыс. грн, взыскать удалось 593 тыс. грн. Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства в 2019 году составили 360,2 млн грн, а поступления - 228,3 млн грн.

В 2019 году в лесах подведомственных предприятий было ликвидировано 1261 пожар на площади 1065 га. Убытки составили 6,7 млн грн. Наибольшее количество пожаров было зарегистрировано в Херсонском (166 случаев), Днепропетровском (142), Харьковском (113), Луганском (110) и Черниговском (102) областных управлениях лесного и охотничьего хозяйства. Наибольшая площадь пожаров - в Житомирском (175 га), Херсонском (169), Черниговском (158) и Одесском (128) областных управлениях.

По информации Гослесагентсва, финансирование из общего фонда госбюджета в 2019 году по бюджетным программам составило 286,98 млн грн - примерно 20% от потребности в финансировании.

В агентстве сообщили, что общая площадь лесных участков относится к Лесному фонду Украины и составляет 10,4 млн га, в том числе покрытые лесной растительностью - 9,6 млн га.

Лесистость Украины составляет 15,9%.

Украина занимает 9 место в Европе по площади лесов и 6 место по запасам древесины. Запас древесины в лесах страны оценивается в пределах 2,1 млрд кубометров.