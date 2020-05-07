Платежная индустрия перейдет от паролей к биометрии в ближайшие 5 лет, – Visa

Международная платежная система Visa прогнозирует, что платежная индустрия в ближайшие пять лет может отказаться от паролей и перейти к биометрии или к другим технологиям доступа с использованием физических атрибутов, в том числе отпечатков пальцев и распознания лица.

Об этом говорится в сообщении Visa Ukraine, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Биометрическая идентификация становится все более популярной среди украинцев, поэтому мы убеждены, что в ближайшее время она будет высоко востребована у потребителей", – сказала старший вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.

Согласно исследованию Fabrizio Ward для Visa за январь 2020 года, результаты которого приводятся в релизе, 67% опрошенных украинцев считают, что биометрия быстрее, чем пароль, а 71% – она проще.

Из всех способов идентификации пользователи в Украине считают наиболее надежными отпечаток пальца (89%), сканирование сетчатки (87%), одноразовый пароль (83%), сканирование рисунка вен (78%) и сканирование лица (73%), свидетельствуют результаты исследования.

Согласно им, почти все опрошенные минимум один раз пользовались биометрией для идентификации. Уточняется, что чаще всего респонденты использовали отпечатки пальцев (66% – минимум один раз, 36% – регулярно) и реже – распознание лица (35% – хотя бы один раз, 13% – постоянно). Наименее популярными оказались поведенческая биометрия и распознавание голоса, которые соответственно 28% и 27% опрошенных использовали минимум по одному разу.

Кроме того, исследование показало, что более половины респондентов (54%) используют несколько различных, но не уникальных паролей, у каждого восьмого (12%) – один и тот же пароль для входа во все аккаунты, а уникальный пароль для каждого аккаунта используют лишь 34% украинцев.

"Среднестатистический работник теряет почти 11 часов своего рабочего времени в год только на ввод паролей. А недавний опрос, проведенный Visa в США, показал, что 68% покупателей отказались от покупки в интернете из-за того, что забыли пароль, имели проблемы со входом в систему или с одноразовым паролем", – отмечается в сообщении.