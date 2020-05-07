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Кабмин разрешил работу летних площадок ресторанов и магазинов в ТРЦ. ИНФОГРАФИКА

Кабмин разрешил работу летних площадок ресторанов и магазинов в ТРЦ. ИНФОГРАФИКА

Кабинет министров разрашил работу летних площадок ресторанов, тренировки спортивных команд и работу магазинов и учреждений бытового обслуживания населения, в том числе в торгово-развлекательных центрах.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №343 от 4 мая обнародовано на официальном правительственном портале и вступит в действие с 11 мая.

Документом продлен срок действия ограничений, установленных постановлением №211 от 11 марта до 22 мая 2020 года.

В то же время документом предусмотрено, что запрет на проведение массовых мероприятий не распространяется на мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Также разрешено посещать парки, скверы, зоны отдыха, прибрежные зоны, но не больше двух человек в месте (без учета детей). 

Документом также с 11 мая разрешена деятельность по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии, что субъект хозяйствования, который проводит такую ​​деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов. На таких площадках необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и допускается размещение не более двух клиентов за одним столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Кроме того, разрешена работа заведений торгового и бытового обслуживания населения, в том числе в магазинах, расположенных в торгово-развлекательных центрах, при условии обеспечения персонала (включая защиту лица, глаз, рук) и посетителей средствами индивидуальной защиты, При этом разрешено пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram уточнил, что фуд-корты и развлекательные зоны в ТРЦ будут и дальше закрыты. 

Кабмин разрешил работу летних площадок ресторанов и магазинов в ТРЦ 01

В то же время внесенными изменениями разрешена работа предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд и профессиональных спортивных клубов при условии пребывание в помещении не более одного человека на 10 кв. метров площади. Также разрешены учебно-тренировочные сборы спортсменов национальных сборных команд при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты.

Кабмин также разрешил с 11 мая работу музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников, а также проведение в театрах, цирках и концертных организациях репетиций и тренировок без участия зрителей.

Также разрешена деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также телерадиоорганизаций, а также продакшн-компаний, провайдеров, операторов телекоммуникаций, других производителей аудиовизуального контента, в том числе телевизионных шоу.

Также разрешена работа кинокомпаний при условии ограничения количества лиц, осуществляющих кино- и видеосъемку в одном месте, не более 50 человек.

Сняты ограничения на деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, стоматологов.

Главному государственному санитарному врачу поручено разработать и утвердить противоэпидемические мероприятия, которые должны осуществляться предприятиями, учреждениями и организациями, а также агропродовольственными рынками.

Автор: 

Кабмін (7826) карантин (2077) ТРЦ (245) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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07.05.2020 20:58 Відповісти
наступну серію "сватів" дозволено знімати? Ну це ж головне..
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07.05.2020 22:55 Відповісти
все - это значит что через месяц какрнтин у нас будет такой же как в италии или испании
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08.05.2020 00:04 Відповісти
Ни хрена не пойму.где в списках пропали смешаные и строительные рынки.получается не разрешают. но и не запрещают работать. Оптовые рынки тоже отдыхают.
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08.05.2020 00:36 Відповісти
Смешанных рынков в списке не было . Разрешено работать только магазинам . Вернее ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО магазинам , В постановлении кабмина № 343 сказано - абзац другий викласти в такій редакції: "торговельного (виключно в магазинах, зокрема
магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах)
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08.05.2020 19:25 Відповісти
Я чот не так понял или летние площадки кафешек разрешили, но по прежнему в общественных местах обязательно носить маски, летние площадки кафешек-общественное место. А теперь вопрос что и как делать в кафешке если маску снимать нельзя?
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08.05.2020 12:32 Відповісти

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