Кабмин разрешил работу летних площадок ресторанов и магазинов в ТРЦ. ИНФОГРАФИКА
Кабинет министров разрашил работу летних площадок ресторанов, тренировки спортивных команд и работу магазинов и учреждений бытового обслуживания населения, в том числе в торгово-развлекательных центрах.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №343 от 4 мая обнародовано на официальном правительственном портале и вступит в действие с 11 мая.
Документом продлен срок действия ограничений, установленных постановлением №211 от 11 марта до 22 мая 2020 года.
В то же время документом предусмотрено, что запрет на проведение массовых мероприятий не распространяется на мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Также разрешено посещать парки, скверы, зоны отдыха, прибрежные зоны, но не больше двух человек в месте (без учета детей).
Документом также с 11 мая разрешена деятельность по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии, что субъект хозяйствования, который проводит такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов. На таких площадках необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и допускается размещение не более двух клиентов за одним столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).
Кроме того, разрешена работа заведений торгового и бытового обслуживания населения, в том числе в магазинах, расположенных в торгово-развлекательных центрах, при условии обеспечения персонала (включая защиту лица, глаз, рук) и посетителей средствами индивидуальной защиты, При этом разрешено пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram уточнил, что фуд-корты и развлекательные зоны в ТРЦ будут и дальше закрыты.
В то же время внесенными изменениями разрешена работа предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд и профессиональных спортивных клубов при условии пребывание в помещении не более одного человека на 10 кв. метров площади. Также разрешены учебно-тренировочные сборы спортсменов национальных сборных команд при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты.
Кабмин также разрешил с 11 мая работу музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников, а также проведение в театрах, цирках и концертных организациях репетиций и тренировок без участия зрителей.
Также разрешена деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также телерадиоорганизаций, а также продакшн-компаний, провайдеров, операторов телекоммуникаций, других производителей аудиовизуального контента, в том числе телевизионных шоу.
Также разрешена работа кинокомпаний при условии ограничения количества лиц, осуществляющих кино- и видеосъемку в одном месте, не более 50 человек.
Сняты ограничения на деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, стоматологов.
Главному государственному санитарному врачу поручено разработать и утвердить противоэпидемические мероприятия, которые должны осуществляться предприятиями, учреждениями и организациями, а также агропродовольственными рынками.
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магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах)