Кабмин разрешил работу летних площадок ресторанов и магазинов в ТРЦ. ИНФОГРАФИКА

Кабинет министров разрашил работу летних площадок ресторанов, тренировки спортивных команд и работу магазинов и учреждений бытового обслуживания населения, в том числе в торгово-развлекательных центрах.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №343 от 4 мая обнародовано на официальном правительственном портале и вступит в действие с 11 мая.

Документом продлен срок действия ограничений, установленных постановлением №211 от 11 марта до 22 мая 2020 года.

В то же время документом предусмотрено, что запрет на проведение массовых мероприятий не распространяется на мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Также разрешено посещать парки, скверы, зоны отдыха, прибрежные зоны, но не больше двух человек в месте (без учета детей).

Документом также с 11 мая разрешена деятельность по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии, что субъект хозяйствования, который проводит такую ​​деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов. На таких площадках необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и допускается размещение не более двух клиентов за одним столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Кроме того, разрешена работа заведений торгового и бытового обслуживания населения, в том числе в магазинах, расположенных в торгово-развлекательных центрах, при условии обеспечения персонала (включая защиту лица, глаз, рук) и посетителей средствами индивидуальной защиты, При этом разрешено пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram уточнил, что фуд-корты и развлекательные зоны в ТРЦ будут и дальше закрыты.

В то же время внесенными изменениями разрешена работа предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд и профессиональных спортивных клубов при условии пребывание в помещении не более одного человека на 10 кв. метров площади. Также разрешены учебно-тренировочные сборы спортсменов национальных сборных команд при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты.

Кабмин также разрешил с 11 мая работу музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников, а также проведение в театрах, цирках и концертных организациях репетиций и тренировок без участия зрителей.

Также разрешена деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также телерадиоорганизаций, а также продакшн-компаний, провайдеров, операторов телекоммуникаций, других производителей аудиовизуального контента, в том числе телевизионных шоу.

Также разрешена работа кинокомпаний при условии ограничения количества лиц, осуществляющих кино- и видеосъемку в одном месте, не более 50 человек.

Сняты ограничения на деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, стоматологов.

Главному государственному санитарному врачу поручено разработать и утвердить противоэпидемические мероприятия, которые должны осуществляться предприятиями, учреждениями и организациями, а также агропродовольственными рынками.