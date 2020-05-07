Госисполнитель не может взыскать с "Приватбанка" $250 миллионов в пользу Суркисов, – Малюська

Государственная исполнительная служба на основании решения Печерского суда не может взыскать с "Приватбанка" $250 млн в пользу офшорных компаний братьев Суркисов, но продолжит штрафовать банк за отказ самостоятельно выплатить эти средства.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.

В то же время министр признал, что не знает, как выполнить существующее решение Печерского суда Киева.

"Мы не взыскиваем и не требуем взыскать 7 млрд грн (или $250 млн) с "Приватбанка". Мы выполняем решение суда, которое требует от "Приватбанка" обслуживания депозитов (и черт знает, как это сделать). Если бы мы действительно должны были взыскать 7 ярдов в пользу компаний Суркиса, мы бы давно это сделали без особых проблем", – отметил Малюська.

Министр напомнил, что одна из британских компаний Суркисов подала решение Печерского суда на исполнение в отдел государственной исполнительной службы в Печерском районе Киева еще в 2017 году.

"С 2017 года идет процесс принудительного "выполнения" постановления суда. На самом деле, каким образом заставить обслуживать депозиты, которых уже не существует и которые конвертированы в акции, мягко говоря, было не совсем понятно (ни исполнителям, ни должнику – "Приватбанку")", – добавил Малюська.

Глава Минюста добавил, что процесс "принудительного исполнения" прерывался в 2019 - начале 2020 года в связи с тем, что исполнитель обратился за разъяснением в Печерский районный суд о том, каким образом решение можно выполнить.

"Печерский районный суд ничего особо нового не разъяснил, близко к тексту воссоздав то, что и так было в 2017 году. Определение о разъяснении было оставлено без изменений судом апелляционной инстанции", – напомнил министр.

Таким образом 23 апреля Государственная исполнительная служба закончила исполнительное производство, но уже 28 апреля сразу 6 офшорных компаний Суркисов отдельно обратились с заявлением о принудительном исполнении решения Печерского районного суда от 2017 года. В свою очередь Исполнительная служба открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику – "Приватбанку".

"Что будет дальше? Думаю, что развитие событий будет такой же, как и все предыдущие годы: ГИС сообщит "Приватбанку" о необходимости выполнения постановления суда, наверное, оштрафует банк за невыполнение и направит материалы в правоохранительные органы (именно такой алгоритм прописан в законе). Никто никаких денег никому не перечислит", – подчеркнул Малюська.

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Как сообщалось, ранее государственный "Приватбанк" 5 мая получил от государственного исполнителя Министерства юстиции четыре новые постановления об открытии исполнительного производства о выплате связанным с семьей Суркисов офшорным компаниям $250 млн (около 6,8 млрд грн). При этом в банке обратили внимание, что все производства открыл один и тот же исполнитель.

Напомним, 15 апреля Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого о взыскании с государственного "Приватбанка" $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

25 февраля Печерский райсуд Киева постановил, что "Приватбанк" обязан выплатить офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Речь идет о более чем $200 млн ряда офшорных компаний, которые были размещены на счетах кипрского филиала "Приватбанка" в 2012-2014 годах, а также о процентах, начисленных до 17 февраля 2020 года.