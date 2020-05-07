БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
548 0

Венгрия завершила проект модернизации трех компрессорных станций на границе с Украиной

Венгрия завершила проект модернизации трех компрессорных станций на границе с Украиной

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ завершил проект модернизации трех компрессорных станций на границе с Украиной, в результате чего газ потребителям этих регионов можно будет поставлять не только с востока, но и из других источников.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение FGSZ, передает БизнесЦензор.

Проект стоимостью 3,7 млрд форинтов ($11,4 млн) предусматривал реконструкцию компрессорных станций Beregdaroc, Hajduszoboszlo и Nemesbikk.

В частности, были построены специальные перемычки, позволяющие изменить направление потока при использовании мощностей существующих КС. На двух из трех станций было модернизировано газоизмерительное оборудование.

"Таким образом, сейчас двусторонние потоки газа обеспечены на всех трех компрессорных станциях, что повышает безопасность поставок газа в северо-восточную часть Венгрии, а также снижает ее зависимость от поставок через точки входа из Украины", - резюмирует FGSZ.

Автор: 

Угорщина (556) газ (8008) модернізація (187)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 