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Новая программа с МВФ позволит получить $5 миллиардов за полтора года, – представитель Украины

Новая программа с МВФ позволит получить $5 миллиардов за полтора года, – представитель Украины

Новая программа сотрудничества stand-by с МВФ сроком 18 месяцев предполагает выделение кредита на $5 млрд, получить их будет легче, чем по программе EFF, которая предполагала выделение порядка $8 млрд на протяжении трех лет.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же $5 млрд от МВФ... Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же $5 млрд в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ", – сообщил Рашкован

По его словам, в сложившихся глобальных условиях неопределенности Фонд понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед.

"Это проблема для многих правительств, не только для Правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены програм не является специфическим решением Фонда для Украины – пока что в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние 2 месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF", – пояснил представитель Украины в МВФ. 

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Как сообщалось, ранее представитель МВФ Джерри Райс на брифинге заявил, что Украина и Международный валютный фонд в рамках переговоров о новой программе сотрудничества переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

"Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту", – сказал представитель Фонда.

Напомним, еще в апреле Международный валютный фонд сообщал о прогрессе в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования (EFF) и рассчитывал на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

Последним невыполненным требованием МВФ до сих пор остается принятие так называемого "антиКоломойского" законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка (в частности, национализированных) банков.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования. Однако в условиях пандемии коронавируса власти Украины обсуждали с МВФ увеличение помощи.

По данным СМИ, речь шла об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что МВФ подтверждает свое намерение выделить Украине $8 млрд, если будет принят так называемый "антиколомойский" закон. Минфин надеется привлечь в бюджет не менее $3,5 млрд от МВФ в 2020 году, сообщал министр Сергей Марченко.

МВФ (1754) Рашкован Владислав (8)


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Топ коментарі
+4
********* від Рашкована. Бо кредит по stand-by куди "важчі" ніж по EFF. Чи не вдвіччі по всім параметрам.
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08.05.2020 10:11 Відповісти
+1
Голосов против Бени зо закон о банках не хватает? - нехрен было голосовать за заведомо мутную партию. Хотели не Пороха нужно было голосовать за Голос - там нет олигархов, дисциплина и европейские ценности. Могу еще понять кто за малороса голосовал, но за партию это клиника.
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08.05.2020 11:36 Відповісти
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********* від Рашкована. Бо кредит по stand-by куди "важчі" ніж по EFF. Чи не вдвіччі по всім параметрам.
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08.05.2020 10:11 Відповісти
Голосов против Бени зо закон о банках не хватает? - нехрен было голосовать за заведомо мутную партию. Хотели не Пороха нужно было голосовать за Голос - там нет олигархов, дисциплина и европейские ценности. Могу еще понять кто за малороса голосовал, но за партию это клиника.
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08.05.2020 11:36 Відповісти
прийшла епоха виживання
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08.05.2020 12:26 Відповісти
Прийшла епоха ровного пиз---дица
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08.05.2020 13:05 Відповісти
Получить можно. А отдавать что? Землю уже отдали. Осталась недвижимость и органы.
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08.05.2020 12:31 Відповісти
ну и харя у Рашкована!
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08.05.2020 12:32 Відповісти
отдавать их они чем будут???
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08.05.2020 13:24 Відповісти
харя рашкована выглядит, минимум, на миллиард баксов.
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08.05.2020 13:25 Відповісти
помните в сериале Слуга народа было, что говорит, а ты не думай, как отдавать, долги останутся наследникам. или как то так там было.
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08.05.2020 13:26 Відповісти
уже кредиты берут, чтобы кредиты отдавать. и вроде отдавать надо в этом году 8 миллиардов, а берут они 5 миллиардов. это долговая яма! постоянно надо брать кредиты и искать еще откуда доложить. просто гниды все время у власти. такое впечатление, что они спецом все делают, чтобы уничтожить страну.
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08.05.2020 13:30 Відповісти
ох и лицо!)))
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08.05.2020 13:32 Відповісти
Ага , зачем реформы и остальная белиберда , мы 5 лямов слямзим за 2 года , а там пусть другие кредиты отдают ! И делать ничего не надо! Быдломасса все стерпит!
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08.05.2020 14:32 Відповісти
они всерьйоз собираются дать зеле денег? их же сп*здят
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08.05.2020 14:33 Відповісти

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