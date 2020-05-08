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Нацкомиссия обнаружила пирамиду B2B Jewelery спустя полтора месяца после остановки выплат

Нацкомиссия обнаружила пирамиду B2B Jewelery спустя полтора месяца после остановки выплат

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает потребителей финансовых услуг об опасности инвестирования в проект B2B Jewelery, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.

Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте НКЦБФР в пятницу, 8 мая, спустя полтора месяца после того, как организатор финансовой пирамиды B2B Jewelery объявил о прекращении выплат вкладчикам, передает БизнесЦензор.

Регулятор обращает внимание, что на подарочных сертификатах, которые реализовал проект, отсутствуют какие-либо реквизиты, а непосредственно B2B Jewelery не является названием конкретного юрлица, следовательно, отсутствуют ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан.

Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelery осуществляются в наличной форме, не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта.

"НКЦБФР видит в действиях проекта B2B Jewelery грубое нарушение требований действующего законодательства… Необходимо отметить, что соответствующую деятельность по привлечению средств населения и выплате процентов прибыли в соответствии с законодательством Украины могут осуществлять исключительно банки и финансовые компании, зарегистрированные на территории Украины, имеющие соответствующие лицензии", – признали в НКЦБФР.

В Нацкомиссии отметили, что после введения на территории Украины карантинных ограничений, согласно информации из общедоступных источников, проект B2B Jewelry остановил выплаты по реализованным подарочным сертификатам и начал предлагать инвестировать средства в цифровые активы – "токены B2BT", которые, по мнению НКЦБФР несут те же угрозы потери средств инвесторами, что и сомнительные подарочные сертификаты проекта.

"НКЦБФР уже сообщила правоохранительные органы о нарушениях законодательства со стороны проекта B2B Jewelry и его социальной опасности", – сказано в сообщении.

Комиссия отмечает, что из-за отсутствия информации в отношении лиц, ответственных за выполнение обязательств, взятых на себя проектом B2B Jewelry перед инвесторами по вышеуказанным сертификатами, такое инвестирование создает значительные риски потери инвестированных средств для инвесторов.

"В связи с отсутствием идентификации и полномочия по установлению такой идентификации, НКЦБФР не может осуществить административные меры надлежащего реагирования по B2B Jewelry", – заявили в НКЦБФР.

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Как сообщалось, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.

Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.

Как сообщалось, проект B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды.

В начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.

Автор: 

шахрайство (326) піраміда (16) НКЦПФР (279)


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Топ коментарі
+34
"имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов."
Это что за чушь? Там не признаки а 100% мошенничество. Продажа золота в магазинах только за наличку, без кассовых аппаратов и чеков, оплата возможна долларами и евро, своего расчетного счета у конторы нет, если платить онлайн то деньги уходят на "благотворительный фонд", при этом обещанная "доходность" - 400% годовых.
И это всего лишь "признаки" и "может быть"?
Это как девушку остановили в темном переулке с пистолетом и заставили снять трусы, а она думает "ну это всего лишь "признаки" и "може иметь целью изнасилование", а "может и не иметь".
Частник откроет магазин без кассового аппарата, его на 2-й же день налоговая отымеет со всех сторон и во всех позициях, а тут в центрах городов несколько месяцев работали магазины за наличку без расчетных счетов и кассы - и "может иметь признаки".
В стране власти НЕТ.
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08.05.2020 15:04 Відповісти
+16
Само по себе процветание подобной конторы в Украине говорит об качестве человеческого материала в стране. Вкладчики в эту контору это те же самые имбецилы, которые голосовали за Зеленского! И от Зе, и от Би2Би они хотели ШАРЫ, а получили 4000 евро в смартфоне и "сертификат" от конторы рога и копыта!
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08.05.2020 21:17 Відповісти
+15
Без лохА - жизнь плохА
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08.05.2020 14:32 Відповісти
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Без лохА - жизнь плохА
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08.05.2020 14:32 Відповісти
Молодёжь не знает ещё, что такое пирамиды...
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09.05.2020 10:22 Відповісти
Про какие пирамиды вы говорите ?Про государственные ?Мы ищем бандитов там где не нужно ,закапывая себя в этот момент!А на самом деле все воры и пирамидчики у нас на веду ))Их обычно по телевизору показывают ))В обзоре «политика»!Вот там воруют и даже у тебя не спрашивают !)Не там копаете )
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10.05.2020 11:58 Відповісти
типичная реакция тупой вкладчицы лохотрона когда пирамида накрылась
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10.05.2020 13:22 Відповісти
Авдеева не вкладчица, а разводила - организатор
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11.05.2020 08:10 Відповісти
у каждого поколения должен быть свой МММ.
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12.05.2020 10:46 Відповісти
Неистребимо желание человека заработать на ШАРУ ,по моему разводы с СМСками типа вы выиграли машину ,перечислите деньги на регистрацию, до сих пор работают ,иначе смски бы не приходили!
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08.05.2020 14:35 Відповісти
Халявы на халяву не бывает, за халяву нужно платить
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09.05.2020 01:47 Відповісти
Украденные деньги - это плата лохов за науку. Образование, не полученное в школе.
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08.05.2020 14:41 Відповісти
Она не идёт им впрок, так что это неверно.
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08.05.2020 23:50 Відповісти
В тому і вся проблема що наша школа правильного поводження з грошима, інвестування, реально думаю в цій піраміді багато вчителів брали участь))
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10.05.2020 09:09 Відповісти
"имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов."
Это что за чушь? Там не признаки а 100% мошенничество. Продажа золота в магазинах только за наличку, без кассовых аппаратов и чеков, оплата возможна долларами и евро, своего расчетного счета у конторы нет, если платить онлайн то деньги уходят на "благотворительный фонд", при этом обещанная "доходность" - 400% годовых.
И это всего лишь "признаки" и "может быть"?
Это как девушку остановили в темном переулке с пистолетом и заставили снять трусы, а она думает "ну это всего лишь "признаки" и "може иметь целью изнасилование", а "может и не иметь".
Частник откроет магазин без кассового аппарата, его на 2-й же день налоговая отымеет со всех сторон и во всех позициях, а тут в центрах городов несколько месяцев работали магазины за наличку без расчетных счетов и кассы - и "может иметь признаки".
В стране власти НЕТ.
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08.05.2020 15:04 Відповісти
Саме ТАК, влади немає, війни немає, "какая разница".
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08.05.2020 18:15 Відповісти
У Бигуса есть хорошая программа на ютубе по этой конторе
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08.05.2020 15:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5c6JIUaVEpE&t=38s

вся правда о B2B Jewelery
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08.05.2020 16:10 Відповісти
а может спустя 3 года, когда эта контора поимела от 5 до 10 миллиардов. а бунты скоро начнуться и виновато сдесь больше государство а не люди.
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08.05.2020 17:15 Відповісти
Само по себе процветание подобной конторы в Украине говорит об качестве человеческого материала в стране. Вкладчики в эту контору это те же самые имбецилы, которые голосовали за Зеленского! И от Зе, и от Би2Би они хотели ШАРЫ, а получили 4000 евро в смартфоне и "сертификат" от конторы рога и копыта!
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08.05.2020 21:17 Відповісти
сліпі ведуть глухих
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08.05.2020 22:55 Відповісти
Ет ! Такий виверт накрився ! Можна було б здати їм золотовалютний запас і на відсотки покрити дефіцит пенсійного фонду !
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08.05.2020 23:11 Відповісти
Предупреждают мошенников - пора рвать когти!
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09.05.2020 07:29 Відповісти
да - бЭня с "Приватом" был умнее и хитрее - но смысл тот же ...обЭби лОха... с пАбЭдой тАварищи....
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09.05.2020 10:09 Відповісти
Правильное название B2B Jewelry.
Ну конечно, если они подпишут сертификаты, то НКЦБФР их разорит, так как это будет банковская деятельность. Т.е. НКЦБФР хочет иметь полномочия разорять такие компании а потом кричать - вот мы же говорили?
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09.05.2020 10:12 Відповісти
ты тупишь? Как можно разорить мошенников? Они сами разоряют лохов, сняли сливки и все.
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09.05.2020 15:35 Відповісти
а доллар с 5 до 27 это не мошенничество?
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11.05.2020 08:54 Відповісти
ступеньку в 8 решили скромно пропустить?
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12.05.2020 11:01 Відповісти
щкя!
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12.05.2020 13:04 Відповісти
Эта пирамида уже закрылась кинув людей на деньги. А они только заметили?
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09.05.2020 11:20 Відповісти
Проект начинает работать после пандемии, а это все пахнет желтой прессой!
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09.05.2020 17:28 Відповісти
От вас , мадам, штынет гавном))
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09.05.2020 19:03 Відповісти
Ты мне хоть эти сказки не рассказывай. Я знаю людей которые на подобных "проектах" заработали себе на хорошую машину и недвижимость. Только они были в числе организаторов. Остальные естественно на этом только потеряли деньги. А в этом B2B Jewelery много пенсионеров было. Это уже не в какие ворота. За это придётся кому-то отвечать.
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09.05.2020 21:58 Відповісти
Ну, який бідний пенсіонер позариться на золото? То розумні люди знімають вершки з охочих та дурних.
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12.05.2020 08:06 Відповісти
Никому. Отвечать. Не. Придётся. Эту контору специально не закрывают - там нагребли уже столько, что хватит всем - и прокурорам и и всему парку МВД.
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12.05.2020 13:30 Відповісти
Ну чего. Общественность будет требовать. Посадят в лучшем случае какого-то Васю на которого всё оформлено.
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12.05.2020 20:53 Відповісти
Никого не посадят. Была такая же пирамида - MMCIS.Никто не сел. Даже сайт до сих пор работает.
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12.05.2020 22:39 Відповісти
когда пирамиду называют "проектом" - можно не сомневаться, перед тобой очередной лох, не желающий смириться с тем что его опять кинули
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10.05.2020 13:23 Відповісти
каждые 8-10 лет появляются пирамиды. И не только в Украине, а и везде. И никакие НКРУ этому не помешают. Ибо их организаторы тоже читают законы и их обходят. Помочь от них может только школьное образование. Когда детям будут не только объяснять что такое прогрессия, но и на примерах почему пирамида с ней рушится.
Ну и понятно песенка Кота Базилио и Лисы Алисы про жадин
Можно ее поставить всем кто "вложил" туда денег
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09.05.2020 11:27 Відповісти
Прогрессия - это слишком сложно для быдла. Гораздо проще обхяснять со школы что халявы не бывает.
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09.05.2020 15:36 Відповісти
ну вы прям хотите невозможного ))) а как же 9 кг сыра с 1 л молока?
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12.05.2020 11:03 Відповісти
Не поздно ли заметили проект которому всего полтора года. А только сейчас начали поливать грязью проект который стал на паузу. В конце карантина больше не о чем писать ???
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09.05.2020 17:01 Відповісти
Ну, о тупой разводиле альбине коваль разве что
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09.05.2020 19:02 Відповісти
Мадам стесняется произносить "пирамида" и говорит "проект" - ну да, проект по вытягиванию бабла с лохов.
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10.05.2020 13:24 Відповісти
Альбинушка, магазины открылись, пауза снята. Как там кешбек за март, капнул уже на карточку?
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11.05.2020 15:40 Відповісти
Больше похоже на заказуху. Проект проработал не один год и и комиссию все устраивало, тут проект стал на паузу, и все сразу привлекло внимание нац.комисии и смех и грех.
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09.05.2020 17:17 Відповісти
Шо, лахудра, считаешь, что ты самая грамотная?)) Не поленилась зарегиться, что бы отмазывать свое кидалово?)
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09.05.2020 18:55 Відповісти
ты дура или в теме )
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11.05.2020 08:15 Відповісти
лохов и ********* не жалко.
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09.05.2020 19:56 Відповісти
ну так нацкомиссия в деле была
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09.05.2020 20:18 Відповісти
Це діло краще, ніж рюкзаки.
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12.05.2020 08:20 Відповісти
у насс в Україні половина бізнесу під сумнівом починаючи з підприємтсв ахметки
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10.05.2020 08:20 Відповісти
так то - бизнес, а тут - пирамида.
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10.05.2020 13:25 Відповісти
З лохами не дружать -їх вчать. Без проблем, першим пощастить отримати своє. А от решта...
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10.05.2020 10:08 Відповісти
Самое умелительнле зрелище,как горят пердаки у тех людей,которые про организацию знаю с укропомойки под названием сми.все такие умные,не лохи. А как сами свои денюшки в пенсионный фонд откладывают,так они не лохи.самая масштабная афера в стране. А как денюшки брать в кредит у МВФ так тоже не лохи.и пофиг что даже самый маленький ребенок,должен МВФ 4000+$. Так тоже не лохи..а вот эта ювелирка...это лохотрооон....
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10.05.2020 10:51 Відповісти
видишь ли, умный человек отличается от дурака тем что ему не надо вступать в дерьмо и пробовать его на вкус, чтобы убедиться что это дерьмо. А дурак обязательно попробует на вкус - а вдруг это шоколадка. И критикует всех кто отказался пробовать вместе с ним.
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10.05.2020 13:27 Відповісти
Пердак у тебя подгорает, болезный, бо прикрывают твое разводилово. А пылает у тебя так, что даже на цензоре ради этого зарегился)). Посиди в тазике с холодной водой, наверн 500 гр. - должно попустить)))
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11.05.2020 08:12 Відповісти
премию дарвина в студию ))) лохам по жизни ...........
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11.05.2020 08:13 Відповісти
А когда за взятку выдавали им лицензию - таких признаков конечно не было))
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12.05.2020 08:54 Відповісти
Вопрос только в том, для чего мы содержим свору ментов, прокуроров и сбушников, чем они занимаются и зачем они нужны, если никто из них не видел всеукраинской финансовой пирамиды
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12.05.2020 10:07 Відповісти

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