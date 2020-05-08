Итоги недели: Ослабление карантина, смена программы МВФ и повышение тарифов на свет

Главные новости экономики за неделю 4 - 8 мая.

ФИНАНСЫ

МВФ изменил программу кредитования для Украины

Украина и МВФ начали обсуждать 18-месячную программу stand by вместо предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF объемом около $8 млрд.

Новая программа stand-by предполагает выделение $5 млрд кредита за полтора года. Минфин надеется завершить переговоры с МВФ после принятия так называемого "антиКоломойского" закона на следующей неделе.

Тем временем МВФ сменил главу миссии в Украине – вместо Рона Ван Родена с 1 мая ее возглавила Иванна Владкова Голлар, которая ранее руководила миссией в Молдове и Северной Македонии.

Резервы Нацбанка выросли в апреле на $800 миллионов

По состоянию на 1 мая международные резервы составили $25,7 млрд, увеличившись за месяц на 3,1%, преимущественно, благодаря покупке валюты Национальным банком на межбанковском рынке.

Нацбанк выдал банкам долгосрочные кредиты рефинансирования на 2,4 миллиарда

Национальный банк на дебютном тендере по предоставлению кредитов рефинансирования на срок от 1 до 5 лет предоставил 11 банкам 2,4 млрд грн.

Население на карантине резко сократило продажу и покупку валюты

По данным НБУ, в апреле украинцы сократили продажу и покупку наличной валюты в 1,7 раза – до эквивалента $787,3 млн и $736,4 млн соответственно.

Нацбанк увеличил покупку валюты в 2 раза

Национальный банк за неделю с 4 по 8 мая купил на межбанковском валютном рынке $199,1 млн, что почти вдвое больше, чем неделей ранее.

Нацбанк договорился о валютном свопе с ЕБРР на $500 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Национальный банк договорились о свопе в размере $500 млн, что позволит ЕБРР кредитовать украинские компании в гривне, а также нарастить резервы НБУ

Остатки средств на едином счету Казначейства превысили 17 миллиардов

По данным Госказначейства, остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 мая составили 17,63 млрд грн, увеличившись в апреле на 7,11 млрд грн или на 67,6%.

Доходы госбюджета в апреле оказались на 13,6 миллиарда меньше плана, – Казначейство

Доходы госбюджета в апреле составили 103,95 млрд грн, что на 11,6% или на 13,64 млрд грн меньше плана и на 7,1% ниже апреля 2019 года. Недовыполнение плана поступлений от таможни достигло 36,4%, от налоговой – 16,2%, а поступления от ЕСВ в апреле сократились впервые с 2016 года.

При этом 1 апреля НБУ перечислил в бюджет сразу 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год.

Минфин разместил краткосрочные облигации на 10 миллиардов

Министерство финансов привлекло в бюджет 10,02 млрд грн от продажи трехмесячных облигаций, сохранив ставку по ним на уровне 11,24% годовых.

Украина подписала кредитный договор со Всемирным банком на $150 миллионов

Украина получит дополнительные $150 млн на усиление системы социальной поддержки. Из них $50 млн будут направлены на поддержку уязвимых слоев населения в период эпидемии, а остальные $100 млн – на повышение уровня соцзащиты в целом.

Фонд гарантирования выкупил офис обанкротившегося банка Фирташа за 300 миллионов

Фонд гарантирования приобрел на "голландском" аукционе офисные помещения банка "Надра" общей площадью 11,33 тыс. кв. м в центре Киева за 306,3 млн грн. Центральный офис Фонда располагается в указанном здании уже в течении нескольких лет.

МАКРОЭКОНОМИКА

Годовая инфляция замедлилась до 2,1%, – Госстат

Потребительские цены в апреле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8%. В то же время в годовом измерении инфляция замедлилась до 2,1% с 2,3% по итогам марта и 4,1% – по итогам 2019 года.

Падение экономики после введения карантина достигнет 11%, – НБУ

Согласно прогнозу Национального банка, из-за введения карантина падение экономики Украины во втором квартале достигнет 11%, уровень безработицы вырастет до 12%, а рост зарплат приостановится. Затем падение замедлится и по итогам 2020 года снижение ВВП Украины составит 5%.

Нацбанк снизил прогноз переводов от трудовых мигрантов до $10 миллиардов

Национальный банк пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году с $12,5 млрд до $10 млрд, при условии отмены большинства карантинных мероприятий до конца второго квартала.

Количество безработных за время карантина выросло на 166 тысяч, – Служба занятости

Количество безработных за время карантина (с 12 марта) увеличилось на 166 тыс. человек и на 5 мая составляло 463,42 тыс., что на 50,3% больше по сравнению с прошлогодним показателем на этот период, сообщила Государственная служба занятости.

ВЛАСТЬ

Кабмин разрешил работу летних площадок ресторанов и магазинов в ТРЦ.

Кабмин обнародовал постановление №343, которым карантинные ограничения ослаблены с 12 мая.

Среди прочего, разрешено открыть летние площадки кафе и ресторанов, магазины и учреждения бытового обслуживания, в том числе в торгово-развлекательных центрах, а также парки, детские площадки и прибрежные зоны отдыха.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко отказался открыть магазины в крупных ТРЦ, а городской голова Львова Андрей Садовый отложил возобновление работы парикмахерских, салонов красоты и магазинов одежды.

Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ

Президент Владимир Зеленский назначил Михэила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Ранее Саакашвили заявлял, что получил предложение от Зеленского стать вице-премьер-министром по реформам, но депутаты от "Слуги народа" отказались поддержать его назначение.

Рада приняла закон о массовом тестировании всех больных с признаками коронавируса

Законом вводится обязательное тестирование всех лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни, а также контактных с больными COVID-19 лиц и медицинских работников.

Рада установила доплаты пострадавшим от коронавируса медикам

Законом установлены страховые выплаты медицинским работникам в размере не менее 630 тыс. грн в случае установления группы инвалидности вследствие заболевания короновирусной болезнью, а также единоразовая выплата в случае смерти от COVID-19.

Зеленский подписал закон о создании системы геопространственных данных

Закон позволит объединить 14 основных наборов данных, в том числе природных ресурсов, инфраструктуры, статистики, в единую платформу, а также обеспечит возможность обновлять данные в режиме реального времени.

Совет ЕС поддержал выделение Украине помощи на 1,2 миллиарда евро

Послы стран-членов ЕС одобрили предложение Еврокомиссии предоставить 1,2 млрд евро Украине для преодоления экономических последствий пандемии. Теперь это решение должны поддержать Европейский парламент и Европейский совет.

Польша возобновила выдачу рабочих виз для украинцев

С 4 мая консульские учреждения Польши в Украине возобновили выдачу виз, на первом этапе – для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

Тимошенко задекларировала 150 миллионов дохода

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко задекларировала 148,35 млн грн доходов от американской юркомпании Reid Collins Tsai LLP в качестве "компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов". Уточнить источник происхождения средств Тимошенко отказалась.

Зеленский смог собрать с олигархов меньше $14 млн для борьбы с коронавирусом

Общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента составил 374,62 млн грн ($13,85 млн по курсу НБУ), сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Средства были собраны после встречи президента Зеленского с крупнейшими бизнесменами, часть из них прошла через фонд знакомого с Тимошенко бизнесмена Бориса Баума.

ЭНЕРГЕТИКА

Нацкомиссия по тарифам предложила повысить цены на электроэнергию для населения

НКРЭКУ предлагает отменить действующий льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит дополнительно получать для выплат производителям 12 млрд грн в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Сейчас рынок не может обеспечить расчеты с производителями возобновляемой энергетики (ВИЭ), которая производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.

Шахты Ахметова могут возобновить работу благодаря решению Минэнерго, – ДТЭК

После утверждения Минэнерго обновленного прогнозного энергобаланса ДТЭК Рината Ахметова может вывести крупнейшее угольное предприятие "Павлоградуголь" из простоя с 15 мая, а "Добропольеуголь" – с 1 июня, заявил гендиректор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук. Однако в компании уточнили, что решение не окончательное.

"Центрэнерго" начало закупать газ у связанной с Коломойским компании

ПАО "Центрэнерго" включило в работу газомазутный блок, начав закупки газа у ООО "Юнайтед Энерджи", которое также осуществляет поставку энергоресурсов предприятиям Игоря Коломойского. Таким решением руководства компании недовольна и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Глава Минэнерго поручила "Энергоатому" изучить возможность майнинга криптовалют

И.о. министра энергетики Ольга Буславец поручила руководству "Энергоатома" отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта атомной электроэнергии. При этом в министерстве подтвердили серьезность такого предложения после решения о выведении в простой трех энергоблоков АЭС.

"Гарантированный покупатель" привлечет кредиты для выплат "зеленого тарифа"

"Гарантированный покупатель" по поручению Антикризисного штаба Кабмина обратился с просьбой о кредитах к ЕБРР, ЕИБ и Всемирному банку, однако кредитовать предприятие под госгарантии пока согласны только "Ощадбанк" и "Укргазбанк". Предприятие оценивает долг по "зеленому тарифу" в более 12 млрд грн.

Потребление электроэнергии в апреле упало на 11%, – "Укрэнерго"

По данным НЭК "Укрэнерго", потребление электроэнергии в апреле 2020 года снизилось по сравнению с мартом на 11% – до 9,03 млрд кВт-ч, а по сравнению с апрелем 2019 года снижение потребления составило 8%. Наибольший спад потребления зафиксирован в машиностроении и транспорте.

Власти Киева анонсировали начало ежегодных отключений горячей воды с 12 мая

С 12 мая в Киеве начнутся испытания теплосетей, которые сопросождаются отключением централизованного горячего водоснабжения, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, хотя ранее мэр города Виталий Кличко обещал не допустить отключений до конца карантина.

ТРАНСПОРТ

"Укрзализныця" недоплатила государству 200 миллионов дивидендов, – Госаудитслужба

АО "Укрзализныця" не перечислила 206,2 млн грн прибыли за 2018 год в государственный бюджет вопреки решению Кабинета министров, установила проверка Госаудитслужбы.

Кроме того, Аудиторская служба обнаружила нарушений в деятельности "Укрзализныци" за полтора года на сумму 11,8 млрд грн, в том числе на 8,9 млрд – в сфере закупок.

Возобновления международных рейсов в полном объеме не будет до осени, – МИД

Летом Украина не возобновит полноценное международное авиасообщение с другими странами, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, допустив частичное восстановление внутреннего сообщения.

Польская компания готова запустить чартеры для работников из Украины

Польская компания по трудоустройству Gremi Personal готовит серию чартерных рейсов из Украины для работников, которым готова обеспечить 14-дневный карантин и долгосрочные контракты на работу в Польше. Пока неизвестно, разрешит ли выезд работников Кабмин.

КОРПОРАЦИИ

Сервис доставки еды Uber Eats прекращает работу в Украине

Сервис доставки еды из ресторанов Uber Eats 3 июня прекратит работать в Украине. В компании пояснили такое решение неудовлетворительными бизнес-показателями. Сэкономленные ресурсы перенаправят на другие рынки в Европе и по всему миру, где Uber Eats растет быстрее.

Итальянские предприятия "Метинвеста" Ахметова возобновили работу

"Метинвест" возобновил работу двух своих перекатных предприятий в Италии в связи с ослаблением карантинных ограничений в этой стране. Для производства они используют произведенное на украинских предприятиях холдинга сырье.

По предварительным данным объединения "Укрметаллургпром", объемы выплавки стали украинскими металлургическими предприятиями в апреле сократились на 20%, а чугуна –18,9%, по сравнению с мартом.

Почтовые операторы столкнулись с проблемой при использовании паспортов в смартфоне

Несмотря на решение Кабмина почтовые операторы "Укрпошта" и "Нова Пошта" не могут идентифицировать клиентов с помощью электронных паспортов в приложении "Дия" до интеграции приложения с сервисами финансового мониторинга и Нацбанка.

АМКУ откроет дело против "Эпицентра" Герег за работу во время карантина

Киевское отделение АМКУ заявило о наличии оснований для открытия дела о нарушении торговыми сетями "Эпицентр" и "Новая линия" конкурентного законодательства из-за несоблюдения карантинных ограничений.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что продажа строительных материалов в гипермаркетах сети "Эпицентр" нарушает карантинные ограничения, хотя после введния карантина сеть "Эпицентр" не прекращала работу, ссылаясь на письмо того же Шмыгаля.

Государственная зерновая корпорация получила 2 миллиарда убытка

"Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) по итогам 2019 года нарастила чистый убыток на 30% по сравнению с 2018 годом – до 1,92 млрд грн.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Дубинский подавал документы на румынское гражданство

Бывший ведущий телеканала "1+1" Игоря Коломойского и народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский около двух лет назад подал документы на получение гражданства Румынии, выяснили журналисты Слідство.Інфо. Получил ли Дубинский иностранное гражданоство, пока неизвестно.

СБУ провела обыски у бывшего главы Налоговой службы Верланова

СБУ заявила о проведении более 100 обысков у фигурантов расследования работы и "крышевания" конвертационных центров. В том числе обыск прошел у бывшего главы Налоговой службы Сергея Верланова.

По этому делу СБУ также заблокировала 600 миллионов на счетах в системе администрирования НДС.

Нацкомиссия обнаружила пирамиду B2B Jewelery спустя полтора месяца после остановки выплат

НКЦБФР предупредила потребителей об опасности инвестирования в проект B2B Jewelery, а также сообщила правоохранительные органы о нарушениях законодательства со стороны проекта и его социальной опасности. При этом НКРЦБФР заявила, что не может установить его организаторов.

В то же время сам основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", а о том, что проект B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды, журналисты сообщали еще несколько месяцев назад.