Средняя цена импортного газа упала в апреле еще на 20%, – Минэкономики (обновлено)
Средняя цена импортного природного газа в Украине в апреле 2020 года составила $122,55 за тысячу кубометров, что на 20,2% меньше, чем в марте 2020 года.
Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.
"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 апреля 2020 года, которая составляет 3 318,6 грн, или $122,55 за тыс. куб. м", - говорится в сообщении Министерства финансов Украины.
Как сообщалось, по данным Минэкономики, украинские предприятия в марте 2020 года импортировали газ по средней цене $153,65 (4 163,74 грн) за тыс. куб. м, что на 8,8% ниже цены февраля 2020 года.
Напомним, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
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