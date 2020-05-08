Власти Киева анонсировали начало ежегодных отключений горячей воды с 12 мая
С 12 мая в Киеве начнут проведения гидравлических испытаний теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведения", – сказал чиновник.
Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы, испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников.
Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель.
Как сообщалось, в начале апреля мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в период действия карантинных мероприятий в столице не будут отключать горячую воду потребителям под предлогом проведения ежегодных испытаний сетей.
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Может в Киеве до сих пор есть
Добровольная народная Дружина ДНД ????
Ахмєтову влітку вигідніше продавати нам електроенергію, а взимку - гарячу воду, яку він гріє разом із теплоносієм в системах опалення та продає нам як нагріту окремо.
Тут не допоможе ані економія, ані індивідуальні системи, ані відмова оплачувати грабіжницькі рахунки. Лише антимонопольне розслідуваня, справи за корупцію та націоналізація стратегічної галузі.