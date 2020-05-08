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Власти Киева анонсировали начало ежегодных отключений горячей воды с 12 мая

Власти Киева анонсировали начало ежегодных отключений горячей воды с 12 мая

С 12 мая в Киеве начнут проведения гидравлических испытаний теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведения", – сказал чиновник.

Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы, испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников.

Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. 

Как сообщалось, в начале апреля мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в период действия карантинных мероприятий в столице не будут отключать горячую воду потребителям под предлогом проведения ежегодных испытаний сетей. 

КМДА (866) Київ (4733) тепломережа (44)


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Топ коментарі
+6
Та гаряча вода і так нікому не потрібна , хіба дурним , а їх не шкода . Нормальні люди давно бойлерами користуються і платять в 3-4 рази дешевше , + бульба в підвалі не росте , бо трубів гарячих немає .
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08.05.2020 19:52 Відповісти
+6
Во дебилы, 21 век на дворе а они еще используют централизованную систему горячей воды и отопления.
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08.05.2020 19:59 Відповісти
+5
централизованное отопление, как и горячая вода - совецкий анахронизм....
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08.05.2020 17:48 Відповісти
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С праздником, дорогие киевляне!
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08.05.2020 15:08 Відповісти
По европейски! Не старан а гребаная зимбабве)) Когда уже в этой стране будут прдоставлять нормально услуги за, которые мы платим, свет, воду отключают и по сей день.
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09.05.2020 00:10 Відповісти
Добро пожаловать в средневековье, в Украину. Сначала закрыли АЕС и настроили ветряных мельниц. Потом отключили воду. Что дальше? Вместо машин лошади, а вместо мобильной связи почтальены?
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08.05.2020 15:16 Відповісти
централизованное отопление, как и горячая вода - совецкий анахронизм....
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08.05.2020 17:48 Відповісти
Гор. вода, как и ссср, скоро уйдет в историю. С отоплением пока вроде особых проблем нету... кроме его цены конечно. А индивидуальное ставить не дают
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09.05.2020 20:15 Відповісти
У меня новый дом с индивидуальным гвс и отоплением на газу. Посмотрим во сколько будет выходить.
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10.05.2020 09:34 Відповісти
Площадь как и в совдепии-50 квм?)
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10.05.2020 12:44 Відповісти
1 комнатная, 60 кв.
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11.05.2020 10:54 Відповісти
700-800 грн....
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11.05.2020 10:59 Відповісти
вау вот это новость, как бы вся страна живет с автономной горячей водой, ваш кэп
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08.05.2020 19:26 Відповісти
Та гаряча вода і так нікому не потрібна , хіба дурним , а їх не шкода . Нормальні люди давно бойлерами користуються і платять в 3-4 рази дешевше , + бульба в підвалі не росте , бо трубів гарячих немає .
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08.05.2020 19:52 Відповісти
Надо же, какой надменный и самоуверенный рагуль))))
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09.05.2020 16:47 Відповісти
Во дебилы, 21 век на дворе а они еще используют централизованную систему горячей воды и отопления.
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08.05.2020 19:59 Відповісти
и подземных городов под столицей нет, домой добраться не выходя на поверхность, быбызяны, не то, што мы, канадцы, коренные....
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10.05.2020 18:19 Відповісти
Народ, грядет коллапс централизованного гвс. В моем городе уже все лето идут "испытания" и нету гор. воды. Не тупите, устанавливайте бойлеры, кирдык незагорами.
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08.05.2020 20:28 Відповісти
да бойлеры стоят практически у всех киевлян. Это не проблема установить себе горячую воду и ни от кого не зависеть
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08.05.2020 23:43 Відповісти
Это да, только проблема отключить квартиру от ГВС. У меня заявка на опломбирование заглушки с октября прошлого года, после демонтажа счетчика , и Киевтеплоэнерго похер. Только каждый месяц по 600 грн за горячую воду насчитывают. Эти дебилоиды видимо думают что им кто то заплатит .
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09.05.2020 19:20 Відповісти
а зачем отключать горячую воду? у нас рабочий счетчик, мы его поверяем, сдаем показания нулевые, а пользуемся бойлером.
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09.05.2020 20:00 Відповісти
счетчика наверно нету, а ставить неохота
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09.05.2020 20:08 Відповісти
Счетчик был, поставил новый, но так им и не пользовался, прошло время, потом забил на поверку, написал заяву на опломбирование и тишина. Прикол в том что в Центе комун сервиса нет прямой связи с Киевтеплоэнерго, они им письма пишу, те в отказ ушли, короче им пофиг, мне то же. С момента подачи заявки на пломбу, оплата услуги не производится, а ихние счета мне до печки.
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09.05.2020 20:20 Відповісти
Затем что пользоваться этой услугой дорого, по сравнению с бойлером, а гемороя каждые три года со счетчиком не хочется иметь ( демонтаж и поверка и опять монтаж, потом иди перерегистрируй поверку и стой в очередях). Мне проще и дешевле менять раз в пять лет бойлер. Через год планирую делать ремонт в квартире и стояковую трубу горячей воды поменяю не делая врезку в санузел.
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09.05.2020 20:12 Відповісти
а бумажка от ахметова какая приходит, с нулями??
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10.05.2020 18:21 Відповісти
Где я сказал, что у меня лето?
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09.05.2020 14:47 Відповісти
В Кривом Роге уже 11 лет нет горячей воды вообще.....Вилкул и его шобла - фидарасы!!!
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08.05.2020 21:37 Відповісти
В Днепре тоже нет. Филатов фидарас?
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11.05.2020 15:10 Відповісти
Да
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12.05.2020 02:36 Відповісти
Централизованная горячая вода ???
Может в Киеве до сих пор есть
Добровольная народная Дружина ДНД ????
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08.05.2020 21:56 Відповісти
Ну чего... В Черкассах тоже есть централизованная гор вода. Только летом нету, из-за "испытаний". Потому мы себе поставили бойлер и счастливы
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09.05.2020 20:10 Відповісти
Есть - только называется она теперь Муниципальная Варта. О!
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11.05.2020 16:02 Відповісти
Тепер до листопада гарячої води не буде. Віталік - підалік. Це при ньому ця біда почалася. Раніше воду влітку лише на 2 тижні вимикали.
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08.05.2020 22:30 Відповісти
Блин не только в Киеве такое. У нас тоже на все лето считай выключают. Какой смысл ругаться? Просто надо ставить бойлер и все. Этим всем совковым централизованным штукам скоро придет кирдык
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09.05.2020 20:12 Відповісти
о блин, опять эта хрень. лишь бы снова не рубанули на пол года.
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09.05.2020 12:09 Відповісти
почему у нас не сделают, как в Китае, то бишь не проводить гидравлические работы, чтобы выявлять где слабые трубы, а сделать, как в Китае трубы с датчиками и они подключены к системе, и на компьютере видны все трубы города и если где то прорвет, то сразу туда выедет бригада чинить, а у нас до сих пор проводят гидравлические работы и пускают мощное давление и трубы взрываются вместе с асфальтом. ну идиоты! хотя бы все новые уже делать надо с датчиками, если старые трубы по старой системе, а все новые делать с датчиками и так переходить на новую систему постепенно.
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09.05.2020 12:15 Відповісти
нафиг оно вообще это центр. гвс нужно?
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09.05.2020 20:13 Відповісти
ахметов и чтоб трубы с датчиками производил, это смешно, кому он тогда вообще своит трубы прошлого века впаривать будет?
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11.05.2020 12:31 Відповісти
А як же обіцяння Кличка ще у 2014 році про припинення відключення гарячої води влітку? https://kyivcity.gov.ua/news/klichko_mi_povinni_pripiniti_ganebnu_praktiku_vidklyuchennya_vodi_vlitku_v_kiyevi/
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09.05.2020 13:40 Відповісти
Киевляне совсем оборзели, горячую воду им подавай.
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10.05.2020 20:57 Відповісти
и знают же гады где отключать в первую очередь - Троещину самый большой район - живут нищеброды, не работают , а значит платить нечем , наказать не могут в связи с карантином, а после гад его знает -еще заставят списать (ахметкины капиталы) или чтобы Киеский бюджет погасил долг, то от греха подальше вырубить их первыми и желательно на всё лето всё равно никто не вякнет -некому( хоть никогда не отключали первых)
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11.05.2020 16:00 Відповісти
Ніхто не побачив нічого дивного у тому, що взимку, за мінусових температур, гаряча вода є, а влітку немає?
Ахмєтову влітку вигідніше продавати нам електроенергію, а взимку - гарячу воду, яку він гріє разом із теплоносієм в системах опалення та продає нам як нагріту окремо.

Тут не допоможе ані економія, ані індивідуальні системи, ані відмова оплачувати грабіжницькі рахунки. Лише антимонопольне розслідуваня, справи за корупцію та націоналізація стратегічної галузі.
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12.05.2020 13:22 Відповісти
Прочитав що внаслідок перевиробництва електроенергії потрібно підняти тарифи щоб врятувати від "краху" виробництво електроенергії - навіть сміятися не захотілося.
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12.05.2020 13:26 Відповісти

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