Власти Киева анонсировали начало ежегодных отключений горячей воды с 12 мая

С 12 мая в Киеве начнут проведения гидравлических испытаний теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведения", – сказал чиновник.

Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы, испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников.

Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель.

Как сообщалось, в начале апреля мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в период действия карантинных мероприятий в столице не будут отключать горячую воду потребителям под предлогом проведения ежегодных испытаний сетей.