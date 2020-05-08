Минэкономики предложило перевести маркировку продукции на международные стандарты

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает при маркировке продукции в Украине обязательно применять международные обозначения единиц измерения (с использованием букв латинского или греческого алфавита).

Согласно обнародованному для обсуждения проекта приказа на сайте министерства, одновременно при маркировке могут быть применены украинские обозначения единиц измерения (с использованием букв украинского алфавита), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Одновременно с этим производитель может самостоятельно принимает решение о последовательности нанесения обозначений единиц измерения.

Как отметили в ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ), бизнес ожидает скорейшего принятия данного приказа.

"Субъекты хозяйствования должны руководствоваться окончательной редакцией требований, предъявляемых к маркировке, чтобы иметь возможность спланировать свою бизнес-деятельность и своевременно завершить процесс переутверждения всех этикеток на продукцию, которая находится в обращении на территории Украины, до указанного в приказе предельного срока - 1 января 2021 года", - говорится в сообщении на сайте УКАБ.