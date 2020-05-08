Ремонт одной из худших в стране дороги в Николаев завершат до конца года, – Криклий

Реконструкция автодороги Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев" будет завершена до конца этого года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 8 мая в ходе рабочего визита в Николаевскую область, передает БизнесЦензор.

"Дорога Н-14 – чуть ли не худшая дорога в Украине, восстановить которую обещали нам уже 5 лет так точно. Работы на автодороге, которых не было десятки лет, сейчас ведутся на 6 участках. Планируем завершить реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию уже этой осенью. Дорога годы забирала жизни людей, ведь долгое время находилась в аварийном состоянии. Мы это исправим. И построим в этом году в регионе в 6 раз больше дорог, чем было в 2019 году", – отметил Криклий.

По словам министра, по итогам прошлого года в Николаевской области было отремонтировано всего 30 км дорог государственного значения, а в 2020 году в регионе запланировано восстановление около 200 км дорог. На это области выделено рекордное финансирование из бюджета – 4,2 млрд грн. Из них 1,2 млрд грн предусмотрено на реконструкцию дороги Н-14. Обновленная автодорога будет оснащен современными комплексами автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении").

Кроме этого, продолжаются ремонтные работы на автодороге Н-11 "Днепр-Николаев" (через Кривой Рог). В рамках Николаевской области запланировано обновить около 72 км этой дороги. Как и на Н-14, здесь будут устанавливать комплексы автоматического габаритно-весового контроля.

Также, помимо Н-14, в регионе продолжаются ремонтные работы на автодороге Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог). В пределах Николаевской области в планах обновить около 72 км этой дороги.

Планируется также отремонтировать 36,9 км дороги Т-15-13 Нечаяное-Очаков, которая соединяет Николаев и Одессу с морским портом "Очаков" и курортной зоной "Черноморка", и 4,7 км дороги Т-15-07 "Николаев-Парутинное-Очаков-база отдыха "Черноморка".