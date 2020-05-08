Почтовые операторы столкнулись с проблемой при использовании паспортов в смартфоне

Почтовые операторы "Укрпошта" и "Нова Пошта" не могут идентифицировать клиентов с помощью электронных паспортов в приложении "Дия" до интеграции приложения с сервисами финансового мониторинга и Национального банка Украины.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас по правилам финмониторинга мы должны сохранять копию паспорта клиента для того, чтобы доказать, кому именно мы предоставили услуги. Также, копия паспорта нужна при получении определенных отправлений, таких как судебные документы, и т.п. Доказать, что наш оператор посмотрел на "Дию" просто невозможно. Нам нужна интеграция с базой приложения, чтобы во время сканирования QR-кода запись об этой операции оставалась в базе с паспортными данными", – пояснил Смелянский.

Глава "Укрпошты" надеется на завершение интеграции с базами "Дии" до конца года, однако это, в первую очередь, зависит от Министерства цифровой трансформации.

Смелянский отметил, что за нарушение правил финмониторинга в адрес руководителя предприятия предусмотрен штраф в размере 224 тыс. грн за каждый случай. Кроме того, нарушение правил финмониторинга является основанием для увольнения "день в день".

Он также уточнил, что в "Укрпоште" уже позволили получать по предъявлению цифрового паспорта низкорисковые посылки.

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В свою очередь в пресс-службе "Новой Пошты" также подтвердили невозможность использования цифровых паспортов для идентификации клиентов, в том числе при осуществлении денежных переводов на сумму от 5 тыс. грн.

"Нова Пошта" ожидает от Министерства цифровой трансформации разработанных технических протоколов и интерфейса программирования, который позволит взаимодействовать, получать доступ и обмениваться данными с сервисом "Дия". До этого момента мы продолжаем идентификацию личности при оказании услуг с помощью физических документов или приложения "Нова Пошта", – сообщили в компании.

В "Новой Поште" подчеркнули, что данное решение связано с тем, что сейчас в "Дие" отсутствуют протоколы для осуществления идентификации клиентов, что может привести к распространению мошеннических схем при получении услуг, в результате которых пострадают клиенты компании.

"Кроме того, отправка и получение денежного перевода также невозможна с электронными документами, так как нормативные документы Национального банка Украины не предусматривают использования приложения "Дия" в качестве средства идентификации при осуществлении перевода средств", – отметили в "Новой Поште".

Компания уже обратилась с вопросом урегулирования невозможности интеграции с системой "Дия" в профильное министерство.

"После внедрения таких протоколов, а также после внесения изменений в нормативные документы НБУ относительно разрешения "Дии" в качестве средства идентификации, мы будем предоставлять клиентам этот сервис в полном объеме", – указали в компании.

Как сообщалось, 15 апреля Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия", подтвердив их статус цифрового аналога бумажных документов.

3 апреля Министерство цифровой трансформации Украины начало тестировать в мобильном приложении "Дия" ID-карточки и биометрические заграничные паспорта.