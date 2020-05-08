"Укравтодор" доплатит подрядчику 160 миллионов за доработку ремонта дорог на Полтавщине

Служба автодорог в Полтавской области сообщила о намерении заключить два соглашения с "Ростдорстрой" по переговорной процедуре в двух тендерах на общую сумму 157,13 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Речь идет о тендере на текущий средний ремонт участка автодороги государственного значения М-22 Полтава-Александрия за 28,56 млн грн и строительство путепровода при реконструкции автомобильной дороги государственного значения Н-31 Днепр-Решетиловка за 128,56 млн грн.

Аукцион на этих торгах не проводили несмотря на то, что оба вышеупомянутые тендера не входят в категорию допороговых закупок.

Закупку провели по переговорной процедуре, пояснив это возникновением непредвиденных обстоятельств, которые повлекли за собой дополнительные объемы работ, которые должна выполнить та же компания, которая проводила предыдущий ремонт на объектах.

По мнению заказчика, такие работы технически и экономически связаны с первичными договорами, что заставляет Службу автодорог не проводить аукцион, а просто отдать средства компании "Ростдорстрой".

"Непредсказуемые обстоятельства" возникли одновременно на двух проектах, где проводит работы "Ростдорстрой".

Читайте также: Новая фирма окружения Труханова получила 4 миллиарда на ремонт дорог на Полтавщине

В случае ремонта дороги М-22, причиной стали "непрогнозируемые ослабления конструкций дорожной одежды от деформаций интенсивного движения грузовых транспортных средств, в период повышенных летних температур прошлых лет и интенсивного весеннего накопления влаги". По мнению заказчика, это не могло быть учтено в первоначальном проекте для формирования обоснованных показателей. Поэтому заказчик решил еще доплатить 28,56 млн грн к первоначальному контракту на ремонт этого участка стоимостью 210 млн грн, который "Ростдорстрой" получил еще в 2017 году.

В случае строительства путепровода при реконструкции дороги Н-31 непредсказуемым обстоятельством стали внезапно установленные "местные условия проведения строительства по фактическим данным полевых и лабораторных исследований физико-механических характеристик почвенного материала, используемого для обустройства верхнего рабочего слоя земляного полотна автомобильной дороги".

В обоих случаях необходимость дополнительных затрат по проекту подтвердила организация разработчика проектно-сметной документации – "Мостопроект".

Как отмечает издание, эта компания в основном выигрывает тендеры именно у Полтавской службы автодорог на авторский надзор за объектами строительства, или корректировку проектно-сметной документации. Всего компания подписала с полтавской САД 48 контрактов на 39,83 млн грн.

К тому же компания фигурирует в одном уголовном производстве с компанией "Ростдорстрой". Расследование проводится по факту растраты и присвоения бюджетных средств служащими Службы автодорог Полтавской области, выделенных на капитальный ремонт моста, который выполняла компания "Ростдорстрой". Разрабатывала проектную документацию для этого объекта именно компания "Мостопроект".

Фирма "Ростдорстрой" является фаворитом среди подрядчиков у Службы автомобильных дорог в Полтавской области, с которой служба подписала 48 договоров на общую сумму 3,71 млрд грн.

Бенефициарами одесского "Ростдорстроя" через фирмы "Оттема" (Венгрия) и "Мурфилд Индастриз Ел.Пи" (Кипр) является Евгений Коновалов и Юрий Шумахер – депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова. Компания является лидером по полученным подрядам в дорожной подрядах не только в Полтавской области, но и по всей Украине. Фирма занимает третье место среди наиболее успешных подрядчиков "Укравтодора", получив 6,3 млрд грн за предыдущие два года.

"Научно-производственная фирма "Мостпроект" принадлежит киевлянину Дмитрию Каплинскому.