Аудиторы обязали "Укравтодор" расторгнуть договор на ремонт дороги на Луганщине за 470 миллионов

Государственная аудиторская служба 23 апреля обязала Службу автомобильных дорог в Луганской области расторгнуть недавно заключенный договор с ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" на ремонт участка дороги государственного значения Т-13-09 Счастье - Широкий на сумму 473,99 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Документы на участие в указанном тендере подали семь компаний, но все тендерные предложения луганская Служба автодорог отклонила, и допустила к аукциону только две фирмы – "Автомагистраль-Юг" и "Онур Конструкцион Интернешнл". Оба предприятия являются крупнейшими подрядчиками "Укравтодора".

В результате аукциона конкуренты почти не торговались, сбросив не более 2% от стоимости своего начального предложения.

На эту закупку пять компаний подавали жалобы в Антимонопольный комитет Украины, но еще до начала аукциона четыре из них отозвали свои жалобы. Рассмотрение жалобы еще одной компании АМКУ отклонил из-за нарушения сроков ее подачи.

В результате победу одержала "Онур Конструкцион Интернешнл", и уже после заключенного соглашения Северо-восточный офис Госаудитслужбы объявил проверку тендера на соблюдение закона "О публичных закупках".

Во время мониторинга аудиторы выявили ряд несоответствий победителя требованиям тендерной документации. В частности, согласно тендерной документации участник должен был подать в подтверждение наличия денежного покрытия справку из банка, но такую ​​справку "Онур" подал без печати банка-гаранта.

Кроме того мониторинг выявил, что в подтверждение наличия асфальтобетонного завода компания должна была подать транспортную схему перевозки асфальтобетонных смесей из города производства на объект. В представленной схеме "Онур" не указал длины отрезка маршрута в километрах, что не соответствует требованиям тендерной документации.

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При этом асфальтобетонный завод должен был аттестован на изготовление асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей в соответствии с госстандартами, но фирма предоставила договор на оказание научно-технических услуг, срок которого завершился в момент раскрытия тендерных предложений. То есть на момент признания "Онура" победителем договор был уже не действителен. Аудит обнаружил еще несколько несоответствий тендерной документации.

По заключению аудита заказчик должен отклонить тендерное предложение "Онур Конструкцион Интерпрайзес", но в нарушение норм закона луганская Служба автодорог заключила с ним договор подряда.

Поэтому Госаудитслужба обязала устранить выявленные нарушения путем расторжения соответствующего договора в течение 5-ти рабочих дней с даты публикации выводов мониторинга.

Заказчик должен опубликовать в электронной системе публичных закупок документ, свидетельствующий об устранении нарушений, однако несмотря на это никакого такого документа на сайте все еще не опубликован.

Напомним, это уже второй договор с "Онур Конструкцион Интерпрайзес", который должна расторгнуть Луганская Служба автодорог по итогам мониторинга Госаудитслужбы.

Учредителями столичной компании "Онур Конструкцион Интернешнл" являются граждане Турции Онур и Ихсан Четинджевиз, а также львовянин Олег Фарион. С ней связана фирма Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Турция).