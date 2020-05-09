Суд в США обязал Telegram предоставить информацию о сделках по продаже токенов

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал компанию Telegram Group Inc. предоставить всю информацию о сделках по продаже токенов Gram Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Адвокаты и представители регулятора проведут встречу для обсуждения раскрытия материалов по разбирательству. Судья предписал, чтобы Telegram "предоставит комиссии информацию относительно любых активов".

Кроме того, Telegram должен сообщить регулятору о возврате активов из-за отмены сделок по продаже токенов. Компания должна до 20 мая предоставить информацию о расторжении договоренностей с покупателями.

24 марта суд предварительным решением признал криптовалюту Gram ценной бумагой и запретил ее выпуск и передачу инвесторам. Из решения суда также стало известно, что Telegram с января 2018 по январь 2020 года потратил $405 млн на развитие мессенджера и блокчейн-платформы, или около 24% от всех привлеченных средств.