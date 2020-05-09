Норвегия впервые в истории продаст активы суверенного фонда из-за дефицита бюджета

В Норвегии впервые в истории будут продавать активы крупнейшего в мире суверенного фонда Government Pension Fund Global, сообщил Bloomberg. Его общая стоимость превышает $1 трлн.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Дефицит бюджета в 2020 году составит $20 млрд, если не учитывать льготы нефтяникам (более $5,8 млрд). Продажа активов в случае дефицита предусмотрена правилами фонда.

Суверенный фонд создали в 1990 году, в него направляют сверхдоходы от нефти. Сейчас фонду принадлежит 1,5% акций всех зарегистрированных компаний в мире, а средняя доходность составляет 6,1% — около $525 тыс. в год.

В апреле цена нефти марки WTI опускалась до отрицательных значений. Негативно на рынок нефти влияет снижение спроса, связанное с распространением коронавируса, а также временное отсутствие соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.