В Киеве сегодня начнут работу 19 продуктовых рынков, – КГГА

В Киеве 10 мая смогут восстановить полноценную работу 19 продовольственных рынков, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

Выполнили противоэпидемические требования и могут работать 10 мая 19 агропродовольственных рынков:

- Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А;

- Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1;

- ТРК "Базар на Лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65;

- Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2;

- КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;

- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;

- Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;

- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;

- Рынок "Левобережный", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3;

- Т/М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5;

- ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1;

- Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л.Курбаса, 6;

- Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;

- ООО "РУИОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул.Бальзака, 94;

- ЧАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47;

- МЧП "Забота", ул. Туполева, 13;

- ООО "ТК "Борщаговский" Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;

- Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18;

- ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

По данным КГГА, на рынках должны быть обеспечить: масочный режим работников и посетителей; дистанционное термометрию на входе; не допуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями; дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3:00.

"Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг. Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи", – сказано в сообщении.