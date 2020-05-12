Фонд гарантирования в девятый раз выставил на продажу офис "Родовид Банка" в Киеве

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в девятый раз выставил на открытые торги в системе "ProZorro.Продажи" комплекс помещений неплатежеспособного Родовид Банка (Киев) по ул. Бориспольская, 9-Е в Киев за 37,84 млн грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации в системе "ProZorro.Продажи", аукцион состоится 14 мая 2020 года по английской модели, на повышение цены. Стартовая цена составляет 37,84 млн грн.

По информации Фонда, лот включает комплекс помещений общей площадью 8,46 тыс. кв. м, в том числе офисные и встроенные помещения, рассчитанные на обустройство магазина, столовой и аппаратно-студийного комплекса.

Как сообщалось, 25 февраля 2016 года Национальный банк Украины отнес Родовид Банк к категории неплатежеспособных, в декабре 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации.

Родовид Банк (ранее - АКБ "Персональный компьютер") был основан в 1990 году. Государство получило контроль над банком в ходе антикризисной программы рекапитализации. К началу апреля 2015 года правительство владело 99,9937% уставного капитала этого кредитно-финансового учреждения.

Согласно данным НБУ, на конец октября 2015 года Родовид Банк по размеру активов (8,43 млрд грн) занимал 20-е место среди 123 банков, его чистый убыток за девять месяцев составил 121,6 млн грн. На счету банка на указанную дату было 144 млн грн, инвестиционная недвижимость – 3,97 млрд грн, обязательства перед другими банками составляли 4,93 млрд грн, а перед клиентами – 96,2 млн грн.