Дочерний банк американского Citi в Украине отложил выплату дивидендов на 2 миллиарда

Акционеры АО "Ситибанк" решили воздержаться от выплаты дивидендов по итогам работы в прошлом году до октября 2020 года, приняв во внимание рекомендации Национального банка Украины (НБУ).

Согласно квартальной отчетности банка, соответствующее решение принято на общем собрании акционеров 24 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, акционеры АО "Ситибанк" на собрании 24 апреля приняли решение направить 2 млрд грн на выплату дивидендов по итогам 2019 года.

Согласно отчетности банка, по итогам 2019 года он получил прибыль в размере 2,2 млрд грн, в первом квартале 2020 года она составила 411,6 млн грн.

В 2019 году банк начислил дивиденды на 1,37 млрд грн, годом ранее – 0,97 млрд грн.

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Напомним, ранее Национальный банк Украины в связи с кризисными явлениями в мировой экономике на фоне распространения эпридемии коронавируса неоднократно призывал банки воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов минимум до июля, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.

Ситибанк основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.

Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 января 2020 года "Ситибанк" по размеру общих активов (31,46 млрд грн) занимал 13 место среди 75 банков.