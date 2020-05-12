В Украине уже работает 569 продуктовых рынков
В Украине уже работает 569 продуктовых рынков, сообщили на совещании у президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.
Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.
Также Министерство здравоохранения сообщило, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.
"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", - заявил Зеленский.
По состоянию на 12 мая в Украине зафиксировано 16 тыс. 23 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.
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