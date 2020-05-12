Глава Минэнерго признала связь между остановкой блоков ЗАЭС и ростом "зеленой" генерации

Рынок сбыта электроэнергии, производимой на Запорожской атомной станции, сократился после остановки мощных промпредприятий в регионе и запуска большого количества объектов солнечной и ветровой генерации.

Об этом и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Запорожская атомная станция строилась в мощном промышленном центре для обеспечения больших промышленных энергоемких предприятий. Вы помните, в частности, Запорожский алюминиевый комбинат. Так случилось, что ряд этих предприятий был по разным причинам остановлен. К тому же на юге Украины в последнее время введено в эксплуатацию большое количество солнечных панелей и ветровых станций. В результате имеем профицит электроэнергии в этом регионе", – пояснила Буславец.

"Одним из перспективных вариантов, как эффективно использовать эти мощности, рассматриваем возможность создания рядом с АЭС дата-центра. Это даст дополнительный рынок сбыта для электроэнергии, произведенной станцией", – добавила и.о. министра.

Как сообщалось, ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец поручила руководству "Энергоатома" отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта атомной электроэнергии.

Согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.