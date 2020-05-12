Норвегия продаст активы из суверенного фонда на $37 миллиардов из-за коронавируса

Норвегия планирует потратить 420 млрд крон из суверенного фонда Government Pension Fund Global для возмещения ущерба от распространения коронавируса, 382 млрд крон ($37 млрд) будет получено за счет продажи активов, сообщает Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Это крупнейшая продажа средств норвежского фонда благосостояния. Ранее рекордный вывод средств был в 2016 г., тогда Норвегия продала активы фонда на сумму в 87,7 млрд крон.

Норвежский Government Pension Fund Global – крупнейший суверенный фонд, его объем оценивается в $1 трлн, сообщает Reuters. В нормальных условиях расходы из фонда за год не могут превышать 3% от суммы активов. Исходя из оценки стоимости активов от 1 января, планируемые расходы в 2020 г. составят 4,2%. Последний раз ограничение превышалось во время финансового кризиса 2008–2009 гг. Тогда потолок был установлен на значении 4%, а доля выведенных средств к общему объему достигла 4.1%.

Доходы Government Pension Fund Global сократились из-за того, что компании, в акции которых вложены средства фонда, сократили объемы выплат акционерам. Фонд не дает прогнозов дохода в 2020 г., уточняет Bloomberg. В 2019 г. денежный поток фонда составил 243 млрд норвежских крон.