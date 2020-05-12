Saudi Aramco отчиталась о падении прибыли на 25% из-за обвала цен на нефть

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила чистую прибыль по итогам первого квартала 2020 года на 25%.

Чистая квартальная прибыль компании упала до 62,48 млрд риялов ($16,64 млрд) по сравнению с 83,29 млрд риялов годом ранее, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Аналитики ожидали прибыль в размере $17,8 млрд, согласно консенсус-прогнозу египетского инвестиционного банка EFG-Hermes, саудовской Al Rajhi Capital и дубайской Arqaam Capital.

Компания сообщила, что результаты отражают "более низкие цены на нефть, а также снижение маржи перерабатывающего и химического бизнеса и потери от пересчета запасов".

Как отмечает агентство, цены на нефть марки Brent обвалились на 65% в первом квартале, до того как участники ОПЕК+ договорились сократить добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки начиная с мая.