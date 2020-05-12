Кононенко через суд уменьшил аренду за землю для своей теннисной академии в 30 раз

Суд по иску ООО "Международная теннисная академия" бизнес-партнера бывшего президента Игоря Кононенко внес изменения в договор аренды участка между этой фирмой и Киевсоветом, уменьшив размер годовой арендной платы с 963 тыс. грн до 32 тыс. грн.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 28 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Киевсовет и "Международная теннисная академия" заключили договор аренды участка площадью 2,68 га по ул. Городская, 9 в Оболонском районе столицы 29 сентября 2016 года. Фирма получила землю на 25 лет для эксплуатации и обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса.

Годовую арендную плату в договоре установили в размере 3% от нормативной денежной оценки участка, которая составила 32,11 млн грн, то есть 963 тыс. грн в год.

Однако суд установил, что 23 июня 2011 года Киевсовет принял решение "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве", согласно которому годовая сумма платежа по арендной плате для баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки, перечень которых утверждается Кабмином, не может превышать 0,1% нормативной денежной оценки.

24 октября 2018 года Кабмин утвердил этот перечень баз, в который был в то м числе включен комплекс "Международной теннисной академии".

Фирма заявила в суде, что после этого обратилась в Киевсовет с ходатайством уменьшить арендную плату, но этого до сих пор не сделано.

В своем возражении против иска компании Киевсовет заявил, что на момент заключения договора не было предусмотрено начисление арендной платы за участок в размере 0,1%. Кроме того, в договоре закреплено, что размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон путем принятия соответствующего решения Киевсоветом. А такое решение не принималось.

Впрочем, суд пришел к выводу о наличии оснований о внесении изменений в договор аренды в соответствии с постановлением Кабмина, указав, что 0,1% от нормативной денежной оценки участка составляет 32 тыс. грн в год.

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Конечным бенефициарным владельцем ООО "Международная теннисная академия" через инвестфонды "ВИК" и "Киви" является Игорь Кононенко, давний бизнес-партнер экс-президента Петра Порошенко, бывший первый заместитель председателя парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко".

В 2016 году программа "Схемы" сообщила, что на указанном участке по ул. Городской, 9 в Пуще Водице по инвестиционному договору фирма должна была провести реконструкцию бывшего детского лагеря, построив там детско-юношескую спортивную школу. Однако там появилось частное спортивное заведение с платными услугами.

В ответ на это Игорь Кононеко заявил, что "Международная теннисная академия" – это не элитный фитнес-клуб с бассейнами и баром, а профессиональная спортивная база европейского уровня, и этот проект некоммерческий.