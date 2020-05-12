Власти Саудовской Аравии повысят налоги из-за пандемии и падения цен на нефть

Саудовская Аравия повысит налог на добавленную стоимость в три раза и отменит льготы для госслужащих на фоне пандемии коронавируса и низких цен на нефть. Эти меры должны компенсировать снижение выручки нефтяного сектора и рост расходов на борьбу с последствиями коронавируса.

Об этом заявил министр финансов страны Мухаммед аль-Джадаан, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, ставка налога на товары и услуги будет увеличена до 15% с 5% в июле. Выплата надбавки к заработной плате госслужащим в связи с высокой стоимостью жизни, которая начала осуществляться, когда был введен НДС, будет приостановлена с июня.

"Принятые сегодня меры хоть и болезненные, но необходимые, они улучшат финансовую и экономическую стабильность", – сказал министр финансов.

По словам министра, ограничения расходов на государственные программы, включая стратегию Vision 30 по снижению зависимости страны от экспорта нефти и диверсификации ее экономики, позволит сэкономить около 100 млрд риялов ($26,6 млрд).

Читайте также: Saudi Aramco отчиталась о падении прибыли на 25% из-за обвала цен на нефть

Саудовская Аравия ввела НДС в 2018 году, в то же время, что и Объединенные Арабские Эмираты. Соседние Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар планировали ввести аналогичный налог, но на тот момент отложили планы. Бахрейн ввел налог в прошлом году.

Цены на нефть рухнули в текущем году на фоне ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией и падения спроса в связи с пандемией коронавируса. Эр-Рияд согласился на сокращение добычи в рамках сделки с другими нефтепроизводителями, однако цены на нефть остаются низкими.

Снижение выручки в нефтяном секторе означает, что Саудовской Аравии придется воспользоваться валютными резервами и сократить расходы на национальные проекты. Ожидается, что дефицит бюджета страны составит почти 13% ВВП в текущем году, в то время как Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует сокращение экономики страны на 2,3%.