Истек срок давности: Суд закрыл дело о нарушениях в декларации депутата на 150 миллионов

Высший антикоррупционный суд в связи с истечением сроков давности закрыл уголовное производство по обвинению бывшего депутата Полтавского областного совета Юрия Лебедина в недостоверном декларировании.

Такое решение ВАКС принял 6 мая по результатам рассмотрения ходатайства самого обвиняемого, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Слово і діло".

"Освободить Юрия Лебедина от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК, на основании ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Уголовное производство по обвинению Лебедина в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, закрыть", – сказано в решении суда.

ВАКС также вернул экс-депутату 38,42 тыс. грн внесенного залога.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвиняла Лебедина во лжи в электронной декларации за 2016 год, которую он подал в 2017 году. В то же время срок давности на привлечение к ответственности по ст. 366-1 УК составляет всего три года, поскольку это преступление небольшой тяжести, и он истек в апреле 2020 года.

По версии следствия, Лебедин не отразил в декларации 14,05 млн грн, которые он хранил на банковских счетах, а также не указал одолженных более 126 млн грн.

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Кроме того, политик не указал корпоративные права в 14 фирмах (ООО "НС Богдановская", ООО "НС Крутобалчанская", ООО "НС Богдановская-Агро", ООО "НС Драбинивская", ООО "Востокстройгаз", ООО "Элеватор "Чиста крыныця", ЧП "Санжары-Агромир Плюс", ООО "Сократ", ООО "Проминь", ООО "Промбудконсалтинг", ООО "Украинская шерстяная компания", Харьковский электроаппаратный завод, ООО "Украинско-российское совместное предприятие "Студстрой" и ООО "Спецкран").

Лебедин также не указал в декларации 20 компаний, где он являлся конечным бенефициаром, а именно: "НС Богдановская", "НС Крутобалчанская", "НС Богдановская-Агро", "НС Драбинивская", "Востокстройгаз", "Элеватор "Чиста крыныця", ЧП "Санжары-Агромир Плюс", "Сократ", "Проминь", "Спецкран", Новосанжарский комбикормовый завод, "Агропрод-Сервис", "Фармко", "НС Фармко", "Селещинский элеватор", частная агрофирма "Колос", ООО "Агро-Фарм" и дочернее предприятие "Допомога".