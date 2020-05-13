США улучшили прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины до 7 миллионов тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало первый прогноз по масличным культурам на 2020/2021 МГ (МГ, сентябрь-август), в соответствии с которым экспорт растительных масел из Украины составит 6,93 млн тонн

Согласно майскому отчету USDA, прогноз экспорта растительных масел из Украины в 2019/2020 МГ повышен на 130 тыс. тонн по сравнению с прогнозом в апреле – до 6,78 млн тонн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Минсельхоз США в новом сельхозгоду прогнозирует экспорт основных масличных культур из Украины на уровне 5,85 млн тонн. Кроме того, ведомство в мае снизило прогноз экспорта масличных в нынешнем сельхозгоду – на 90 тыс. тонн, до 5,48 млн тонн.

В новом МГ ведомство ожидает, что переработка масличных в Украине составит 18,25 млн тонн. Кроме того, USDA улучшило прогноз переработки масличных по сравнению с предыдущим месяцем на 480 тыс. тонн – до 18,15 млн тонн.

Минсельхоз США также прогнозирует, что экспорт шрота из Украины в 2020/2021 МГ составит 5,67 млн тонн. Прогноз в мае по его экспорту в текущем маркетинговом году практически не изменился по сравнению с апрельским прогнозом - 5,84 млн тонн.

USDA ожидает, что урожай подсолнечника в Украине в новом сельхозгоду составит 17 млн тонн, производство подсолнечного шрота будет на уровне 6,88 млн тонн, подсолнечного масла – 7,16 млн тонн.

На текущий сельхозгод ведомство прогнозирует урожай подсолнечника в Украине на уровне 16,5 млн тонн, производство подсолнечного шрота – 6,77 млн тонн (прогноз в мае к апрелю повышен на 170 тыс. тонн), подсолнечного масла – 7,06 млн тонн (прогноз в мае повышен на 180 тыс. тонн).

Кроме того, Минсельхоз США оценивает возможный экспорт подсолнечного масла из Украины в 2020/2021 МГ на уровне 6,5 млн тонн, подсолнечного шрота – 5,05 млн тонн, подсолнечника – 0,15 млн тонн.

В текущем 2019/2020 МГ, USDA прогнозирует экспорт подсолнечного масла из Украины на уровне 6,35 млн тонн (прогноз в мае улучшен на 100 тыс. тонн), подсолнечного шрота – 4,95 млн тонн, подсолнечника – 0,08 млн тонн (прогноз в мае ухудшен на 40 тыс. тонн).