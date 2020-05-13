Минэкономики надеется подписать договор о свободной торговле с Великобританией в ближайшее время

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает подписания с Великобританией соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Серверной Ирландии в ближайшее время.

Об этом сообщил министр Игорь Петрашко по итогам встречи с послом Соединенного Королевства в Украине Меленной Симмонс, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"В 2019 году Великобритания инвестировала в экономику Украины более $2 млрд и вошла в топ-3 основных стран-инвесторов нашего государства. Мы заинтересованы в сохранении существующего уровня торгово-экономических отношений и, учитывая выход Британии из ЕС, надеемся, что в ближайшее время будет подписано Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", – отметил Петрашко.

Он добавил, что новое соглашение станет гарантией обеспечения бесперебойного цепи торговых поставок, способствовать продовольственной безопасности обеих стран.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в частности, в сфере агропромышленного комплекса, энергоэффективных технологий, наращивании экспорта украинской с/х и металлургической продукции, реализации двусторонних инвестиционных проектов, привлечение британского опыта в развитие инструментов государственно-частного партнерства, привлечении прямых иностранных инвестиций.

По данным Минэкономики, за два месяца 2020 года двусторонний товарооборот составил $219,3 млн и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 1,2%. При этом экспорт товаров из Украины в Великобританию составил $109,2 млн и увеличился на 18,6%, импорт британских товаров в Украину составил $110,1 млн и уменьшился на 11,6%.