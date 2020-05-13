Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по внутреннему паспорту с 1 сентября
Кабинет министров Украины частично приостановил действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан.
Соответствующее решение было принято на заседании 13 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, постановление предусматривает упразднения с 1 сентября 2020 года пункта соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины украинско-беларуской границы на основании паспорта гражданина Украины.
Отмечается, что изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль