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Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по внутреннему паспорту с 1 сентября

Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по внутреннему паспорту с 1 сентября

Кабинет министров Украины частично приостановил действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан.

Соответствующее решение было принято на заседании 13 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, постановление предусматривает упразднения с 1 сентября 2020 года пункта соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины украинско-беларуской границы на основании паспорта гражданина Украины.

Отмечается, что изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.

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Білорусь (1593) паспорт (240) безвізовий режим (341)


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