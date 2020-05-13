Крупнейшие подрядчики "Укравтодора" заявили одних и тех же работников на разные участки ремонтов дорог

Крупнейшие подрядчики "Укравтодора" – компании "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой" – заявили на выполнение ремонтов в 2020-2021 годах технику и рабочих, которые должны одновременно выполнять работы в разных регионах Украины.

Об этом свидетельствует исследование, которое провели Наші гроші и "Лига антитраста", передает БизнесЦензор.

В целом с этими компаниями уже заключено 86 контрактов на сумму 17,19 млрд грн, по которым срок выполнения работ истекает в этом и следующем годах.

При этом в тендерных предложениях по этим торгам "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой" указывали одних и тех же рабочих на той же технике, которые должны делать ремонты дорог в разных уголках Украины одновременно.

В ходе исследования проанализировано 36 закупок на сумму 5,13 млрд грн, которые выиграл "Ростдорстрой", а также 50 закупок на 12,06 млрд грн, которые получила "Автомагистраль-Юг".

В целом "Ростдорстрой" пообещал отремонтировать 35 дорог и улиц в разных регионах силами 240 сотрудников. В свою очередь "Автомагистраль-Юг" включила в предложения на 50 тендеров всего 330 рабочих.

В частности, "Автомагистраль-Юг" заявила на почти одновременно объявленные тендеры в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Львовской областях около ста сотрудников, которые должны одновременно работать в разных регионах.

Авторы исследования отмечают, что дорожный рабочий должен быть физически присутствует в четко определенных местах ремонта дороги. Однако "Ростдорстрой", например, заявил обычного дорожного рабочего Петра Владимировича Дудьева на 2020 год на выполнение работ по 20 объектам в Винницкой, Черкасской, Николаевской, Полтавской и Одесской областях.

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"Автомагистраль-Юг" заявила по полсотни одних и тех же дорожных рабочих по объектам в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.

Авторы исследования также обнаружили, что кроме манипуляций с работниками, компании указывали в различных тендерах одну и ту же строительную технику. "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой" обещали, что арендованные катки будут работать на 24 и 15 объектах соответственно.

Более того, фирмы иногда вообще не указывали никаких данных о имеющейся технике в "Прозорро", а заказчики верили им на слово. К примеру, "Автомагистраль-Юг" указала соответствующую информацию о технике только в 26 из 50 закупок.