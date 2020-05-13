Треть участников акции "Твоя энергонезависимость" на Винниччине оставили средства на личных счетах

На 1 мая почти 840 участников акции "Твоя энергонезависимость" в Винницкой области перевели остатки неиспользованных акционных средств на основные личные счета, что позволит использовать эти средства для оплаты потребления газа в последующие периоды.

Это более 30% потребителей, принявших участие в акции на территории области, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ООО "Винницагаз Сбыт".

По данным компании, участниками акции "Твоя энергонезависимость", которая проводилась в августе-сентябре прошлого года НАК "Нафтогаз Украины", стали 2729 потребителей газа в Винницкой области. Они зарезервировали на зиму более 3 млн кубометров природного газа. Однако в связи с теплыми погодными условиями и снижением цены на газ ниже акционной в отопительный сезон, свой запас голубого топлива использовали только 449 потребителей.

После завершения акции по состоянию на 1 мая 837 ее участников, которые не использовали зарезервированные кубометры, оставили неиспользованные средства на счете для дальнейшего использования в счет оплаты газа. Еще 73 – вернули остаток средств на свои карточные счета по письменному заявлению. Остальные 1370 потребителей еще не определились, как им поступить с остатком акционного топлива.

"Потребители, которые намерены вернуть средства, должны подать соответствующее заявление в Центрах обслуживания клиентов – бросить в специально установленные для этого ящики или прислать по адресу ООО "Винницагаз Сбыт" по месту нахождения газифицированного объекта", – напомнил директор "Винницагаз Сбыта" Василий Сопильник.

Компания призывает участников акции определиться с остатком средств в ближайшее время.

Сообщение о переводе или возврат средств потребители-участники акции получат в личном кабинете – письмом, СМС или по телефону.

Напомним, основной сферой деятельности ООО "Винницагаз Сбыт" является поставка природного газа потребителям Винницкой области. На сегодня компания поставляет природный газ 453 тыс. бытовых потребителей и почти 3,4 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Объемы поставок составляют около 400 млн кубометров природного газа в год.