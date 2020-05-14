Политтехнолог Януковича Манафорт вышел из тюрьмы в США из-за коронавируса

Американский политтехнолог беглого экс-президента Виктора Януковича Пол Манафорт, осужденный в США за сговор и мошенничество, покинул тюрьму из-за пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Оставшийся срок заключения 71-летний экс-глава избирательной кампании Дональда Трампа будет находиться дома из-за угрозы распространения коронавируса в американских тюрьмах.

Манафорт провел в тюрьме чуть больше года из 7 общего срока наказания в 7,5 лет, к которому его приговорили в США.

Ситуация в тюрьмах США непростая. Среди федеральных заключенных зафиксировали более 2800 заболеваний Covid-19. 50 заключенных погибли. Поэтому правительство США согласилось отпускать некоторых осужденных под домашний арест.

При этом в Федеральном исправительном учреждении Лоретто (Пенсильвания), где отбывал наказание Манафорт, до сих пор не обнаружили ни одного случая коронавируса.

В прошлом месяце адвокаты Манафорта добивались его освобождения под домашний арест, аргументируя это тем, что его "возраст и нынешнее состояние здоровья" подвергают его на серьезный риск подхватить коронавирус в тюрьме.

Манафорта обвиняют в cговоре против США и введении американских властей в заблуждение относительно своего сотрудничества с Януковичем и Партией регионов. Их дело ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий "вмешательство России" в американские выборы. Как полагают следователи, Манафорт "отмыл" более $18 млн со своих оффшорных счетов.

По данным американской прокуратуры, Манафорт заработал более $60 млн, работая политическим консультантом, или политтехнологом Виктора Януковича и его политсилы в Украине.

Напомним, в августе присяжные признали Пола Манафорта виновным по нескольким пунктам, включая неуплату налогов на $16 млн, которые он получил за политические консультации для правительства Виктора Януковича в Украине.

После этого Манафорт заключил сделку со следствием в обмен на то, что правительство откажется от остальных обвинений против него, однако позднее прокуроры заявили, что он нарушил сделку.

После нарушения сделки с правосудием, Манафорту могут вынести суровый приговор в суде Вирджинии, где проходит еще один судебный процесс по обвинениям в финансовых преступлениях и отмывании денег.