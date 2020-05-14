СБУ подозревает руководство Одесской таможни в организации схемы при растаможке товаров

Служба безопасности Украины подозревает руководство Одесской таможни Гостаможслужбы в организации масштабной коррупционной схемы при растаможке товаров.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

"Оперативники спецслужбы установили, что в сделке были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск". Первый из них требовал 100 долларов США с каждого контейнера за доставку грузов на внутреннюю таможню без дополнительных мер контроля. В случае согласия компания-импортер вносилась в список и в дальнейшем ее контейнеры за обусловленную плату беспрепятственно проходили таможенный контроль", - сообщает СБУ.

В дальнейшем чиновник на посту "Черноморск" создавал коммерсантам искусственные препятствия при растаможивании товаров через затягивании их оформления. Для разблокирования процесса начальник отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту "услугу" он требовал 50-60% разницы между реальной ценой и отраженной в таможенных документах.

По информации СБУ, стоимость "платежа" составляла от 200 до 4000 долларов, часть денег передавалась непосредственно руководству Одесской таможни.

Правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста "Черноморск" после получения очередной части неправомерной выгоды в размере $1,3 тыс.

Решается вопрос о уведомление о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения. Также проверяется причастность к сделке других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов.