Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Беларуси дороже, чем для Германии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в год 75-летия Второй мировой войны Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Беларусь.

Об этом президент Беларуси заявил на встрече с главой правительства страны Сергеем Румасом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Белта.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси", – сказал Лукашенко.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", – заявил белорусский президент.

Как сообщал БизнесЦензор, Лукашенко уже призывал Россию снизить цены на газ для Беларуси до мировых.