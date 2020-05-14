БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 258 1

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Беларуси дороже, чем для Германии

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Беларуси дороже, чем для Германии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в год 75-летия Второй мировой войны Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Беларусь.

Об этом президент Беларуси заявил на встрече с главой правительства страны Сергеем Румасом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Белта.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси", – сказал Лукашенко.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", – заявил белорусский президент.

Как сообщал БизнесЦензор, Лукашенко уже призывал Россию снизить цены на газ для Беларуси до мировых.

Білорусь (1593) Газпром (2566) Лукашенко Олександр (240)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бацька под дурачка закосил... возмущаться он может... а послать мацкву с ее кабально-колониальным подходом не может...
показати весь коментар
14.05.2020 13:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 