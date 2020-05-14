Европарламент одобрил ускоренное выделение помощи для Украины на 1,2 миллиарда евро

Европарламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 миллиарда евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19. Из этой суммы 1,2 миллиарда евро предназначены для помощи Украине.

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

Также евродепутаты продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий (с 2002 года ).

Как сообщалось, 5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и распределяться следующим образом: Албания - 180 миллионов евро; Босния и Герцеговина - 250 миллионов евро; Грузия - 150 миллионов евро; Иордания - 200 миллионов евро; Косово - 100 миллионов евро; Молдова - 100 миллионов евро; Черногория - 600 миллионов евро; Республика Северная Македония - 160 миллионов евро; Тунис - 600 миллионов евро; Украина - 1,2 млрд евро.

Для вступления в силу это решение требует положительного решения Европейского Парламента и Европейского Совета.

Окончательное рассмотрение пакета состоится в пятницу.