Фонд гарантирования не смог продать стадион "Черноморец" в Одессе по сниженной в 5 раз цене

Фонд гарантирования на состоявшемся 13 мая аукционе в очередной раз не смог продать одесский стадион "Черноморец".

Как сообщает Finbalance, покупателей на актив не нашлось, несмотря на снижение цены со стартовых 1,14 млрд грн до 228 млн грн, передает БизнесЦензор..

В январе Фонд гарантирования продавал стадион "Черноморец" за 366,6 млн грн. Но и тогда покупателей не нашлось, хотя соответствующий пул активов включал также права требования "Имэксбанка" по 40 договорам, заключенным с юрлицами (задолженность по ним достигает 13,2 млрд грн, из них по телу кредитов – 7,2 млрд грн, остальные 6 млрд грн – проценты).

Стадион "Черноморец" – крупнейший на юге Украины. Комплекс зданий и сооружений включает в себя спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения; бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 758 кв. м; фитнес-центр общей площадью 4 300 кв. м; отель общей площадью 9 817 кв. м; подземный паркинг для транспортных средств; другие здания и помещения согласно его техническим паспортом.

Большинство объектов комплекса бывшие владельцы оформили подконтрольным компаниям в аренду сроком до 50 лет.

Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 тысяч человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

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Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил стадион "Черноморец" в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком" єкс-нардепа Леонида Климова.

При этом, по данным фонда, за несколько месяцев до признания неплатежеспособным владельцами АО "Имэксбанк" былт выведены высоколиквидные залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион, тогда как независимые оценщики определили ее на уровне 1,2 млрд грн.

Напомним, в январе 2017 года полицияобъявила о подозрении бывшего председателю правления "Имэксбанка" гражданину Украины Юрию Грамматику.

Установлено, что по указанию Грамматика субъектам хозяйствования, прежде всего связанным с банком лицам, выдавались бланковые кредиты. Кроме того, происходила замена ликвидного обеспечения по кредитным договорам на неликвидное, что повлекло растрату банковских активов.

"Имэксбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. Вкладчиками банка получено 4,2 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.

Банк контролировался нардепом Леонидом Климовым из депутатской группы партии "Возрождение".