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Украина выполнила условия для выделения 500 миллионов евро помощи от ЕС, – еврокомиссар

Украина выполнила условия для выделения 500 миллионов евро помощи от ЕС, – еврокомиссар

Как только Международный валютный фонд предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, Евросоюз будет готов к выделению второго транша четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро без промедления.

Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи в ходе видеовстречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает БизнесЦензор

По словам Варгеи, Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС. 

Еврокомиссар также приветствовал принятие Украиной важных законодательных решений, в частности, закона о банковской деятельности.

Глава МИД Украины в свою очереди выразил благодарность за инициативу Еврокомиссии предоставить Украине 1,2 млрд евро специальной макрофинансовой помощи для стабилизации экономики в связи с пандемией.

Собеседники договорились ускорить совместную работу по подготовке к заключению "промышленного безвиза" между Украиной и ЕС (Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции) после того, как переговорные процессы замедлились из-за пандемии коронавируса.

Как сообщалось, 5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. В том числе 1,2 млрд евро планируется выделить Украине. 

Для вступления в силу это решение требует положительного решения Европейского Парламента и Европейского Совета.

Автор: 

транш (272) Євросоюз (5267)


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