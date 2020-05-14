Россия начала танкерные поставки газа в Турцию после запуска "Турецкого потока", – Reuters

Арктический проект российской частной компании "Новатэк" – завод "Ямал СПГ" – в апреле отгрузил вторую в своей истории партию сжиженного природного газа в Турцию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух трейдеров и данные поставок, передает БизнесЦензор.

В частности, партия объемом 65 тыс. тонн (или около 90 миллионов кубометров газа) была поставлена с завода "Ямал СПГ" в турецкий порт Marmara Ereglisi 13 апреля. Продавцом СПГ выступил акционер "Ямала СПГ" – французская Total, покупателем – государственная турецкая BOTAS. По данным трейдеров, сделка прошла на спотовом рынке.

Это вторая отгрузка российского LNG в Турцию, первая произошла еще в январе-феврале 2019 года, когда партия с завода "Ямал СПГ" была поставлена на турецкий плавучий LNG-терминал Etki и также в адрес Botas, уточнила аналитик компании Kpler Ребекка Чиа.

Total подтвердила продажу партии LNG с Ямала СПГ на спотовом рынке, но отказалась от дальнейших комментариев.

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Как отмечает агентство, отгрузка российского LNG в Турцию произошла на фоне значительного снижения спроса на трубопроводный газ "Газпрома" на турецком рынке, что демонстрирует усиление конкуренции за рынки сбыта между двумя крупнейшими производителями газа в России.

В то же время, российский государственный газовый холдинг "Газпром" сталкивается со значительным снижением спроса на свой газ в Турции - в 2019 году поставки "Газпрома" в страну снизились на 35% в годовом выражении до 15,5 миллиарда кубометров газа.

С запуском в январе 2020 года "Турецкого потока" экспортные мощности "Газпрома" на турецком рынке достигли рекордных 31,7 миллиарда кубометров газа в год - и при сохранении текущего спроса на трубопроводный газ половина из этого объема останется невостребованной.

Трубопроводный газ и LNG из России, в основном, поставляются на рынки Европы и Азии и в теории нацелены на разных покупателей: Москва долгое время говорила, что российские производители газа должны не конкурировать, а дополнять друг друга на экспортных рынках. Но на фоне слабого спроса на газ из-за пандемии коронавируса сжиженный природный газ оказался намного дешевле трубопроводного.

Сейчас цена на LNG с поставкой в Турцию на спотовом рынке составляет $1,5-2 за MMBtu, в то время как цена на российский трубопроводный газ во втором квартале оценивается в $6,5 за MMBtu, подсчитал глава аналитической Rystad Energy по газовым рынкам Карлос Торрес Диаз.