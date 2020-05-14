Фонд гарантирования продал центральный офис банка "Родовид" в Киеве за 42 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 14 мая на открытых торгах в системе "ProZorro.Продажи" продал комплекс помещений неплатежеспособного "Родовид Банка" в столице ЧП "Будпостач" за 42 млн грн при стартовой цене 37,84 млн грн.

Согласно данным на сайте ProZorro, цена лота поэтапно повышалась на 1% от начальной стоимости и была остановлена ставкой ООО "Форфешн", которую после перебило ЧП "Будпостач" поставив на 1 грн больше, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным "ProZorro.Продажи" на аукцион также зарегистрировались компании "Тред Ивест Групп" и "Оптима-ресурс" со ставками 37,845 млн грн 20 коп. и 37,845 млн грн 21 коп., соответственно.

По информации Фонда, лот включает комплекс помещений по ул. Бориспольская, 9-Е общей площадью 8,46 тыс. кв. м, в том числе офисные и встроенные помещения, рассчитанные на обустройство магазина, столовой и аппаратно-студийного комплекса.

Согласно данным госреестра юрлиц, конечным бенефициарным собственником ЧП "Будпостач" выступает Дмитрий Шитлин.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины в декабре 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии "Родовид Банка" и его ликвидации.

"Родовид Банк" имел лицензию санационного банка. К категории неплатежеспособных был отнесен 25 февраля 2016 года.

"Родовид Банк" (ранее - АКБ "Персональный компьютер") был основан в 1990 году. Государство получило контроль над банком в ходе антикризисной программы рекапитализации. К началу апреля 2015 года правительство владело 99,9937% уставного капитала этого кредитно-финансового учреждения.

Согласно данным НБУ, на конец октября 2015 года "Родовид Банк" по размеру активов (8,43 млрд грн) занимал 20 место среди 123 банков, его чистый убыток за девять месяцев составил 121,6 млн грн.

На счету банка на указанную дату было 144 млн грн, инвестиционная недвижимость – 3,97 млрд грн, обязательства перед другими банками составляли 4,93 млрд грн, а перед клиентами – 96,2 млн грн.