НАБУ сообщило экс-нардепу о подозрении в незаконном получении 900 тысяч гривен на жилье

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили бывшему народному депутату Украины восьмого созыва о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, подозрение экс-нардепу составлено по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, передает БизнесЦензор.

"По данным следствия, подозреваемый, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 928 тыс. грн незаконной компенсации за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Национальный" в период ноябрь 2014 года - август 2019 года", – сказано в сообщении.

В НАБУ отмечают, что досудебное расследование указанных фактов детективы вели с октября 2018 года.

Ведомство не уточняет фамилию депутата, однако по данным Интерфакс-Украина, речь идет об экс-нардепе Александре Пресмане (самовыдвиженец, избран по одномандатному избирательному округу №139).