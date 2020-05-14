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НАБУ сообщило экс-нардепу о подозрении в незаконном получении 900 тысяч гривен на жилье

НАБУ сообщило экс-нардепу о подозрении в незаконном получении 900 тысяч гривен на жилье

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили бывшему народному депутату Украины восьмого созыва о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, подозрение экс-нардепу составлено по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, передает БизнесЦензор.

"По данным следствия, подозреваемый, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 928 тыс. грн незаконной компенсации за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Национальный" в период ноябрь 2014 года - август 2019 года", – сказано в сообщении.

В НАБУ отмечают, что досудебное расследование указанных фактов детективы вели с октября 2018 года.

Ведомство не уточняет фамилию депутата, однако по данным Интерфакс-Украина, речь идет об экс-нардепе Александре Пресмане (самовыдвиженец, избран по одномандатному избирательному округу №139).

Автор: 

НАБУ (1558) Пресман (1) електронне декларування (461)


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интересный амулет на грудях "героя"... на звезду Давида не похож... и на крест не похож... не уберег от сыскарей, придется возвращать нажитое "непосильным трудом"...
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14.05.2020 20:47 Відповісти

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