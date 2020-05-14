"Укравтодор" отремонтирует 126 км дорог в Житомирской области до конца года

"Укравтодор" в 2020 году планирует построить и отремонтировать 125,8 км дорог государственного значения в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

В частности, говорится о таких участках:

Сейчас идет реконструкция, капитальный и текущий средний ремонт автомобильной дороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (через Винницу). Планируется отремонтировать 77,0 км. Продолжены работы по строительству моста через реку Желонь и начат текущий средний ремонт отдельных участков.

Текущий средний ремонт М-07 Киев - Ковель - Ягодин (на Люблин). Планируется отремонтировать 25,0 км. Стадия торгов.

Планируется капитально отремонтировать ремонт мост через реку Случ на автомобильной дороге Р-49 Васьковичи - Шепетовка на км 92 + 35 (57 км). Проведены торги, заключен договор на выполнение работ.

Текущий средний ремонт Т-06-11 Ставище - Брусилов - Попельня. Планируется отремонтировать 23,8 км. Разработаны ПСД, в ближайшее время планируется торги.

Также в рамках совместного проекта "Укравтодора" и ЕБРР и ЕИБ сейчас происходит реконструкция автомобильной дороги М-06 Киев - обход Житомира. Подрядная организация, компания Sinohydro Corporation, имеет контракт с "Укравтодором" с ноября 2017 года. Работы ведутся с июня 2018 года.

Условия контракта:

• Срок реализации контракта: 2018-2020 годы.

• Протяженность участка: 22 км.

• Предусмотрено доведение участка автодороги к I-б технической категории.

• Сметная стоимость контракта: 42,30 млн евро.

По состоянию на 30 апреля 2020 фактическая выборка средств составляет 17,218 млн евро.

"По состоянию на сегодня штат персонала подрядчика мобилизован на 100%. И всего по контракту подрядчиком выполнены работы на 43%. Из них 75% готовых дорожных работ, 37% - строительство путепроводов, 16,7% перенос коммуникаций. Такая ситуация ставит под угрозу репутацию всех китайских компаний, которые стремятся работать на дорожном рынке Украины. Мы искренне надеемся, что меры, которые сейчас проводит компания Sinohydro будут достаточными для быстрого завершения проекта", - прокомментировал ситуацию председатель "Укравтодора" Александр Кубраков.