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Нацкомиссия приняла решение для снижения тарифов на звонки на номера других операторов

Нацкомиссия приняла решение для снижения тарифов на звонки на номера других операторов

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), решила снизить ставку пропуска трафика за междугородние звонки и между операторами мобильной связи с 12 копеек до 8 копеек за минуту с 1 января 2021 года.

Соответствующее решение НКРСИ приняла на заседании во вторник, 19 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

"Пользуясь данными операторов телекоммуникаций за 2019 год, была рассчитана приведенная себестоимость пропуска трафика в телекоммуникационных сетях операторов телекоммуникаций, которая составляет от 0,03 грн/мин до 0,06 грн/мин. Полученные результаты расчетов свидетельствуют о значительном разрыве между себестоимостью пропуска трафика и действующей сегодня расчетной таксой за услуги терминации трафика. Это дает основания для ее пересмотра с целью постепенного приближения к себестоимости", – отмечается в сообщении.

В НКРСИ напоминают, что сближение ставок интерконнекта с себестоимостью пропуска трафика в сетях операторов осуществляется с конца 2015 года, когда они составляли 36 коп.

"Анализ данных отчетности в последние годы показывает стабильное увеличение объемов межоператорского трафика с 5,9% в 2017 году до 15,4% в 2019 году (в 2018 году – 7,6%). Это дает положительные результаты и одновременно свидетельствует о наличии неудовлетворенного спроса со стороны потребителей на доступные межсетевые звонки", – указывает НКРСИ.

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Ожидается, что благодаря снижению расчетных такс телеком-операторы получат возможность уменьшить свои расходы при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика, увеличить объем межсетевого трафика, а также предложить потребителям более привлекательные тарифные планы, включающие звонки абонентам других операторов.

При этом абонентам телеком-операторов, по мнению НКРСИ, это даст возможность пользоваться увеличенным объемом пакетных минут на все виды услуг за ту же стоимость, будет способствовать снижению стоимости межсетевых звонков, а также исключит необходимость иметь несколько SIM-карт разных операторов телекоммуникаций и обращать внимание, на сеть какого оператора телекоммуникаций необходимо звонить.

Автор: 

мобільний зв’язок (785) НКРЗІ (126) тарифи (1302)


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Топ коментарі
+8
Ще п зробили тарифи нормальні: скільки наговорив - стільки заплатив. А то зараз тьотки ходять з мобілками, примотаними до вух, та базікають сутками, бо безліміт, а мені раз в тиждень на пару хвилин по дєлу, а оплачую абонплату за тих тьоток
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19.05.2020 18:51
+5
Интересно, таким дебилам петюня денежкой платит или фантикам ?
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20.05.2020 05:10
+3
за зеленского голосовал вот и плати
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20.05.2020 00:11
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Правила форума Рада форумчан
Ще п зробили тарифи нормальні: скільки наговорив - стільки заплатив. А то зараз тьотки ходять з мобілками, примотаними до вух, та базікають сутками, бо безліміт, а мені раз в тиждень на пару хвилин по дєлу, а оплачую абонплату за тих тьоток
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19.05.2020 18:51 Відповісти
это только ты один такой, что раз в неделю говоришь 2 минуты, других таких больше нету.
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19.05.2020 20:35 Відповісти
за зеленского голосовал вот и плати
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20.05.2020 00:11 Відповісти
Интересно, таким дебилам петюня денежкой платит или фантикам ?
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20.05.2020 05:10 Відповісти
зеленский руским жопу лижета вхождения руских в акции опреторов увиличилось вот ви им и платите
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20.05.2020 17:47 Відповісти
Это ты с какой синьки вычитал?
3 декабря 2019 - Подписан договор между ПАО «МТС» и группой Neqsol Holding (Азербайджан). Несмотря на смену собственника, компания продолжает оказывать услуги под брендом Vodafone в рамках договора о стратегическом партнерстве с международной группой Vodafone
Киевстар - Нидерланды.
Лайф - турки.

Или ты, как большинство адептов святого пети на этом форуме - лишь бы пернуть? Ну, хоть что-то
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20.05.2020 20:19 Відповісти
ето тебе зеленский с ютубчика расказал?
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21.05.2020 10:10 Відповісти
У вождя шыкаладных аленей Гугл забанили?
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21.05.2020 10:28 Відповісти
Конечно. И еще при встрече таким, как ты упоротым ломаю на выбор или пальцы или челюсть. По их выбору и желанию. Осторожней со словами, они иногда - материальны.
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23.05.2020 20:03 Відповісти
ну ******** все гопники
иди купи семек и полузгай
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25.05.2020 21:45 Відповісти
Мне всегда интересовало, кем подобное дерьмище может работать? *****, ты даже в своей фамилии пять ошибок сделало, когда писало! Очень надеюсь, что детей нет, у тебя. Смотри - мамо с папой а шо могут еще получить премию Дарвина. Поторопись
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27.05.2020 06:16 Відповісти
ні разу!
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20.05.2020 07:43 Відповісти
йа за "голос", а йо' і не чути
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20.05.2020 07:44 Відповісти
Так ето же порохосрань начала повышать цены и тарифы в десятки раз мол чем больше цены и налоги тем богаче народ
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20.05.2020 10:39 Відповісти
зеленский руским жопу лижет
а вхождения руских в акции опреторов увиличилось вот ви им и платите
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20.05.2020 17:47 Відповісти
а кто рузким жопу лизал до Зеленского? Тарифы подымались каждый год и до него
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20.05.2020 17:49 Відповісти
чето неприпомню чтоб до зеленского платили за пустие газовие или водопроводние труби
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23.05.2020 20:01 Відповісти
1. Смени оператора.
2. Нацкомиссия не занимается созданием тарифов.
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20.05.2020 09:31 Відповісти
так всі оператори перейшли на "абонплату" та безліміт в своєй сєті
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20.05.2020 09:33 Відповісти
точно все?
https://www.lycamobile.ua/uk/rates/#/#national

там и абонплаты нет и безлимита в сети.
Кстати, а каким боком тетки, говорящие часами, мешают Вам совершать тару звонков в неделю?
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20.05.2020 09:37 Відповісти
я пару дней назад открыл этот сайт, и ни слова не нашел об их покрытии. судя по приборам, оператор "виртуальный", но тогда он должен использовать чью-то сеть. не знаете этот момент?
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20.05.2020 09:41 Відповісти
Да, виртуальный, использует сеть Вадафон.
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20.05.2020 09:46 Відповісти
спасибо
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20.05.2020 10:02 Відповісти
трі моб - основная, водафон - рєзєрвная сєть
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20.05.2020 10:23 Відповісти
пасіба, міл чєлавєк! ото те, шо мені нада. Заказав дві!
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20.05.2020 10:14 Відповісти
а то шо мнє "абонплата" нє нужна как і бєстолковий трьоп тіпа "на халяву"
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20.05.2020 10:22 Відповісти
Так а болтающие тетушки та причем?
Если Вам не нужна Вы можете не пользоваться - это же очевидно
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20.05.2020 11:53 Відповісти
так раді етого і заказав вже сімку від лайки
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20.05.2020 12:15 Відповісти
інтєрнєт дороговат - 20 коп за мєгабайт, а так всьо устраівайєт
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20.05.2020 10:28 Відповісти
особєнно, для простой звонілкі (нє смартфон) - находка
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20.05.2020 10:29 Відповісти
1. Сменил бы не задумываясь, если бы было на что, эти киевстаровские упыри просто издеваются над сельским населением, зная что нет альтернативы.
2. А чем она вообще занимается та комиссия? Киевстар творит что хочет, деньги воруют, пакеты заточены под сьем бабла а не для удобства пользователей, связь гуано, 4G одно название. Жалобы в эту контору 100 раз посылали, толку ноль.
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20.05.2020 10:57 Відповісти
1. Хм, т.е. эти "упыри" построили сеть, где другие не хотят и давай издеваться?
2. Ну уж точно не созданием тарифов. "деньги воруют" - не воруют, " пакеты заточены под сьем бабла а не для удобства пользователей" - поменяйте оператора или ежики плакали, но кололись? "связь гуано, 4G одно название" - связь как 4Г наверное лучшие в Украине.
"Жалобы в эту контору 100 раз посылали" - ну если Вы жаловались подобным образом как выше - то не удивительно.
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20.05.2020 11:57 Відповісти
Ой , ну надо ж! Знаю таких мужиков, что треплются по телефону сутками..
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20.05.2020 09:52 Відповісти
развє то мужик шо трєплєцца? мужик должон зарабативать женє і любовніце на: шубу, золото, бріллянти, іначє он - оно
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20.05.2020 10:20 Відповісти
закажи Lycamobile сим-карту! бесплатно по почте пришлют, и тарификация там посекундная!
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20.05.2020 10:33 Відповісти
вжє! заказав зразу два
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20.05.2020 10:47 Відповісти
А яка ціна за з.єднання з іншим оператором. Можете говорити 1хвилину,
а знімуть -1 гривну.
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19.05.2020 19:04 Відповісти
Значит цены на связь выростут.
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20.05.2020 06:03 Відповісти
Уже выросли. Уже операторы присылают смс, что с 5.06.2020 тарифы на мобильную связь и интернет подымаются на 25%
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20.05.2020 10:41 Відповісти
Цены вырастут точно.
Мне уже пришло предупреждение, что мой тариф стоимостью сейчас 35 грн с 5.06 будет стоить 110 гривен.
Увеличение в 3 раза!
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20.05.2020 08:07 Відповісти
мене теж увєдомили шо з іюня замість 65 буде 90
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20.05.2020 09:34 Відповісти
Заводи два номера, держи один подключённым к сети без движения, и через два-три месяца оператор с "мёртвого" номера снижает тариф в два раза, мегабайты правда будут как в 35-гривневом пакете.
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20.05.2020 18:13 Відповісти
Отлично. Жаль что только до 8 коп, а не до 3. Может совкодрочеры типа водостара перестанут заниматься херней и будут предоставлять связь по правилам действующим для операторов во всем мире.
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20.05.2020 09:10 Відповісти
так ми ше платимо 7% в пєнсіонний як пользоватєлі "елітной розкошью" - мобільной связью
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20.05.2020 09:37 Відповісти
голосовал за Зеленского - плати.
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20.05.2020 09:40 Відповісти
нє, нє голосіл йа за Зє!лyny
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20.05.2020 10:50 Відповісти
Вау, как пестато!
А "бедных гусаров" когда прессовать будем?!
Vodafone SuperNet START: Звонки на другие сети по Украине - 0,60 грн/мин,
Київстар Смачний Безлім (совсем берега потеряли!):Дзвінки на інші мобільні по Україні та на міські номери Україні - 1,50 грн/хв...
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20.05.2020 13:42 Відповісти

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