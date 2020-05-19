Нацкомиссия приняла решение для снижения тарифов на звонки на номера других операторов

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), решила снизить ставку пропуска трафика за междугородние звонки и между операторами мобильной связи с 12 копеек до 8 копеек за минуту с 1 января 2021 года.

Соответствующее решение НКРСИ приняла на заседании во вторник, 19 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

"Пользуясь данными операторов телекоммуникаций за 2019 год, была рассчитана приведенная себестоимость пропуска трафика в телекоммуникационных сетях операторов телекоммуникаций, которая составляет от 0,03 грн/мин до 0,06 грн/мин. Полученные результаты расчетов свидетельствуют о значительном разрыве между себестоимостью пропуска трафика и действующей сегодня расчетной таксой за услуги терминации трафика. Это дает основания для ее пересмотра с целью постепенного приближения к себестоимости", – отмечается в сообщении.

В НКРСИ напоминают, что сближение ставок интерконнекта с себестоимостью пропуска трафика в сетях операторов осуществляется с конца 2015 года, когда они составляли 36 коп.

"Анализ данных отчетности в последние годы показывает стабильное увеличение объемов межоператорского трафика с 5,9% в 2017 году до 15,4% в 2019 году (в 2018 году – 7,6%). Это дает положительные результаты и одновременно свидетельствует о наличии неудовлетворенного спроса со стороны потребителей на доступные межсетевые звонки", – указывает НКРСИ.

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Ожидается, что благодаря снижению расчетных такс телеком-операторы получат возможность уменьшить свои расходы при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика, увеличить объем межсетевого трафика, а также предложить потребителям более привлекательные тарифные планы, включающие звонки абонентам других операторов.

При этом абонентам телеком-операторов, по мнению НКРСИ, это даст возможность пользоваться увеличенным объемом пакетных минут на все виды услуг за ту же стоимость, будет способствовать снижению стоимости межсетевых звонков, а также исключит необходимость иметь несколько SIM-карт разных операторов телекоммуникаций и обращать внимание, на сеть какого оператора телекоммуникаций необходимо звонить.