Минфин разместил облигации на 21 миллиард, снизив ставки впервые с начала марта

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 19 мая, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 21,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, Министерство финансов разместило номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения 3 месяца на 1,05 млрд грн и шестимесячные облигации на 0,95 млрд грн.

"Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов, который составил более 28 млрд гривен в эквиваленте, средневзвешенная ставка по трехмесячным инструментами снижена на 76 б. п. – до 10,5%, по 6-месячным – на 50 б.п. в 10,78%", – отмечается в сообщении.

Кроме того, впервые с начала марта были размещены облигации в гривне с более долгим сроком обращения: 9 месяцев (на 5,98 млрд грн) и 1 год (на 3,43 млрд грн).

"Постепенно восстанавливается спрос на инструменты с более длинным сроком до погашения. Так, инвесторы приобрели 9- месячные и 12-месячные ОВГЗ по средневзвешенным ставкам 11% и 10,97% соответственно", – уточнили в Минфине.

Также размещены ОВГЗ в долларах США со сроком погашения 7 месяцев на сумму $368,81 млн под 3,39% годовых.

Как сообщалось, неделю назад Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 19,39 млрд грн благодаря размещению трехмесячных и шестимесячных ценных бумаг под 11,26-11,28% годовых.