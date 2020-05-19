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Минфин разместил облигации на 21 миллиард, снизив ставки впервые с начала марта

Минфин разместил облигации на 21 миллиард, снизив ставки впервые с начала марта

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 19 мая, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 21,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, Министерство финансов разместило номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения 3 месяца на 1,05 млрд грн и шестимесячные облигации на 0,95 млрд грн.

"Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов, который составил более 28 млрд гривен в эквиваленте, средневзвешенная ставка по трехмесячным инструментами снижена на 76 б. п. – до 10,5%, по 6-месячным – на 50 б.п. в 10,78%", – отмечается в сообщении.

Кроме того, впервые с начала марта были размещены облигации в гривне с более долгим сроком обращения: 9 месяцев (на 5,98 млрд грн) и 1 год (на 3,43 млрд грн).

"Постепенно восстанавливается спрос на инструменты с более длинным сроком до погашения. Так, инвесторы приобрели 9- месячные и 12-месячные ОВГЗ по средневзвешенным ставкам 11% и 10,97% соответственно", – уточнили в Минфине.

Также размещены ОВГЗ в долларах США со сроком погашения 7 месяцев на сумму $368,81 млн под 3,39% годовых.

Как сообщалось, неделю назад Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 19,39 млрд грн благодаря размещению трехмесячных и шестимесячных ценных бумаг под 11,26-11,28% годовых.

Автор: 

держборг (1085) Мінфін (2923) ОВДП (807) облігації (1463)


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Топ коментарі
+5
Берём рефинанс у НБУ под 8% годовых и покупаем за эти деньги у Минфина облигации под 10% годовых! Зарабатываем без риска 2% из воздуха. Это называется безрисковый арбитраж, который может продолжаться до бесконечности. Поэтому, не удивляйтесь «восстановлению доверия инвесторов» к экономике Украины - этими доверчивыми инвесторами являются украинские банки - государственные. Зуб отдам, если ошибаюсь!
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19.05.2020 20:03
+5
а кто купил? теперь понятно куда пошло рефинансирование.....станок запущен полным ходом....печально
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19.05.2020 20:15
+4
Господи!
Всё больше и больше, всё в долг и долг...
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19.05.2020 19:12
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19.05.2020 18:50 Відповісти
Господи!
Всё больше и больше, всё в долг и долг...
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19.05.2020 19:12 Відповісти
Это эмиссия гривны.
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19.05.2020 20:04 Відповісти
Берём рефинанс у НБУ под 8% годовых и покупаем за эти деньги у Минфина облигации под 10% годовых! Зарабатываем без риска 2% из воздуха. Это называется безрисковый арбитраж, который может продолжаться до бесконечности. Поэтому, не удивляйтесь «восстановлению доверия инвесторов» к экономике Украины - этими доверчивыми инвесторами являются украинские банки - государственные. Зуб отдам, если ошибаюсь!
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19.05.2020 20:03 Відповісти
а кто купил? теперь понятно куда пошло рефинансирование.....станок запущен полным ходом....печально
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19.05.2020 20:15 Відповісти
Как-же оно больно потом упадет и ударит по 75% зедебилов! И по всем остальным к сожалению. Кухарку сделали Президентом а он умеет только в долг брать и жить на эти деньги-как любой обычный наркоман
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19.05.2020 20:41 Відповісти
ну так , какой реальный инвестор зайдет, при таком бардаке и общемировой рецесси...
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20.05.2020 10:42 Відповісти
Какой станок? Процентная ставка по депозитам падает , кредит по юр тоже снижается, в чем проблема? Кредит дешевле
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19.05.2020 22:03 Відповісти
Человек, у которого дружба с математикой, под эти ставки свои деньги под депозит не оставит. Где тогда банкам брать деньги ? Печатный станок. Рушиться пирамидка будет очень быстро и очень больно.
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20.05.2020 06:11 Відповісти
я щось пропустив - що Іпотечні уже по 1,5- 3 % річних...- на 30-ть років
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20.05.2020 10:43 Відповісти

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