Фонд гарантирования заявил о попытке захвата мошенниками офисного здания в центре Киева

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнаружил мошенническую схему по выводу из-под залога в ликвидируемом "Родовид Банке" офисного здания в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, 7 октября 2013 года Хозяйственный суд города Киева принял решение о взыскании в счет погашения долга предмета ипотеки – двухэтажного офиса общей площадью 483,4 кв. м, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 55В.

"Однако группе лиц благодаря фальсификации документов и привлечению подставных фирм удалось разработать и реализовать схему, в рамках которой 30 декабря 2015 года было выведено из-под обременения ипотекой указанное здание", – сказано в сообщении.

"После этого недвижимость становилась предметом сомнительных договоров ипотеки, неоднократно меняла владельцев и испытывала различные, порой фантастические трансформации на бумаге – например изменения площади помещения, "снос" здания и "появление" абсолютно идентичного на том же месте, но с изменением адреса и тому подобное", – отмечают в Фонде.

При этом регистрация "уничтожения" нежилого здания в Киеве и "нового" объекта была осуществлена на основании решения Индустриального районного суда города Днепропетровска от 17 января 2017 года, подлинность которого вызывает у представителей Фонда сомнения.

Одновременно этим решением сменили владельца земельного участка общей площадью 0,1194 га, который находился в собственности Киевского городского совета и была предметом договора аренды земельного участка от 7 августа 2009 года, заключенного между Киевским городским советом и ООО "Интерблок ПЛЮС". Хотя договор аренды был расторгнут решением суда города Киева еще в 2012 году.

Вероятной целью этих операций Фонд считает попытку избежать ипотекодателем ООО "Интерблок ПЛЮС" исполнения решения суда об обращении взыскания на предмет ипотеки, которое было принято в результате неуплаты заемщиком ООО "СПИИ "Возрождение" долга по кредиту.

"Фонд гарантирования вкладов призывает правоохранителей расследовать обнаруженные им сделки нескольких лиц с залоговым имуществом АО "Родовид Банк", которые угрожают потерей актива этого банка – офисного здания в центре Киева, а затем и возможности получить средства от продажи этого имущества для расчетов с кредиторами. Поскольку основным кредитором неплатежеспособного банка является НБУ, то убытки злоумышленники наносят государству", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины в декабре 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии "Родовид Банка" и его ликвидации.

"Родовид Банк" имел лицензию санационного банка. К категории неплатежеспособных был отнесен 25 февраля 2016 года.

"Родовид Банк" (ранее - АКБ "Персональный компьютер") был основан в 1990 году. Государство получило контроль над банком в ходе антикризисной программы рекапитализации. К началу апреля 2015 года правительство владело 99,9937% уставного капитала этого кредитно-финансового учреждения.

Согласно данным НБУ, на конец октября 2015 года "Родовид Банк" по размеру активов (8,43 млрд грн) занимал 20 место среди 123 банков, его чистый убыток за девять месяцев составил 121,6 млн грн.

На счету банка на указанную дату было 144 млн грн, инвестиционная недвижимость – 3,97 млрд грн, обязательства перед другими банками составляли 4,93 млрд грн, а перед клиентами – 96,2 млн грн.