Фонд госимущества выставил на продажу развалины военного бункера за 2 миллиона. ФОТО

Фонд государственного имущества выставил на продажу через онлайн-аукцион подземное фортификационное сооружение площадью более 2,5 тыс. кв. м в Ивано-Франковской области.

Как сообщает пресс-служба Фонда, аукцион запланирован на 22 мая, стартовая цена объекта – 1,78 млн грн, передает БизнесЦензор.

Объект введен в эксплуатацию в 1977 году и до 2002 года принадлежал Минобороны, после был передан в составе бывшего военного городка №98 в сферу управления Ивано-Франковской облгосадминистрации.

В описании лота указано, что лот представляет собой "специальное подземное фортификационное сооружение, сборно-монолитное, железобетон, котлованного типа".

"Оборудование демонтировано, сооружение находится в неудовлетворительном состоянии. Информация о земельном участке отсутствует. Договоры аренды отсутствуют", – уточнили во ФГИ.