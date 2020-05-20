Зеленский предложил снизить порог инвестиций для участия в программе "инвестиционная няня"

Порог инвестиций для участия в программе "Инвестиционная няня" будет снижен с анонсированных ранее $100 млн до $30 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.

"Инвестиционная няня" – проект готов. В ближайшее время он будет зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Мы ничего не регистрировали в Верховной Раде до того периода, пока она не сможет нормально работать. Мы регистрировали и голосовали законы, связанные с борьбой с COVID-19", – сказал Зеленский.

По словам президента, в законопроекте с целью поддержки украинских и иностранных инвесторов планируется уменьшить порог инвестиций для участия в программе "Инвестиционная няня" со $100 млн до $30 млн.

"Мы снизили эту планку. "Инвестиционная няня" – это специальный VIP-менеджер, который будет приобщен к любому инвестору, который инвестирует в Украину $30 млн плюс", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что как и предлагалось ранее, инвесторам, вложившим в приватизацию объектов в Украине более $10 млн, будут предложены льготы по уплате налога на прибыль.

Зеленский отметил, что эти предложения будут действовать как для иностаранных, так и для украинских инвесторов.

Президент добавил, что в сетябре должен начать работу единый под руководством экс-главы правительства Аджарии Левана Варшаломидзе.

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Как сообщалось, выступая на Экономическом форуме в Давосе в начале февраля президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, пятилетние налоговые каникулы для компаний, которые приобретут объекты приватизации на сумму от $10 млн.

Для компаний, вложивших более $100 млн, власти обещают персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством, основанные на английском праве. Также планируется создать в Украине международный арбитраж.